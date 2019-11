“Questo è per te!”. Gemma, affronto senza precedenti a Tina: Jean Luis senza parole. Cosa è successo

E se questa fosse la volta buona? Parliamo di Gemma Galgani e Juan Luis Ciano che, c’è da dirlo, stanno continuando a vivere al meglio la loro storia d’amore e nell’ultima registrazione attentamente descritta dal Vicolo delle News la Dama del Trono Over si è sbilanciata ancor di più. L’ultimo eclatante gesto di passione l’ha fatto proprio Juan Luis su Instagram e oggi Gemma, che si fida ciecamente di lui, lo avrà senz’altro fatto felice: la Galgani infatti ha avuto l’idea di sfidare Tina Cipollari con un’arma che l’opinionista ha usato contro di lei in queste puntate. Di cosa parliamo esattamente? Veniamo subito al dunque. Oramai è cosa nota sul gesto: Tina aveva scelto ben otto canzoni da ballare con Juan Luis mandando su tutte le furie la Dama del Trono Over. Nella registrazione di oggi Gemma ha regalato un cartellone a forma di cuore al suo Cavaliere con 120 post-it sopra per un totale di ben 80 canzoni; la Galgani ha ripreso l’idea di Tina e l’ha resa molto più bella perché ogni puntata Juan Luis dovrà togliere un post-it dal cartellone e ballare assieme a lei il pezzo associato. Continua a leggere dopo la foto















Una chiara sfida a Tina dunque che intanto può festeggiare un nuovo importante traguardo: la Cipollari si è pesata ed è arrivata a 74 chili! Un grande risultato che mette in evidenza la sua motivazione e determinazione. Tornando a Gemma e Juan Luis, dal Vicolo apprendiamo che tra i due la passione non è ancora esplosa perché almeno finora i due non si sono scambiati baci passionali. Continua a leggere dopo la foto















Nessuno può mettere in dubbio però che lui sia interessato perché oggi nella registrazione si sono presentate cinque donne e le ha rifiutate tutte. Solo una strategia per non perdere la fiducia di Gemma? Potrebbe essere; non è da escludere però che a Juan Luis Gemma piaccia realmente. Continua a leggere dopo la foto



Insomma, sembra proprio che tra i due la cosa stia andando a gonfie vele. E chi lo avrebbe mai detto dopo le continue e sempre pesantissime delusioni della Dama di Torino! Forza Gemma, avanti così.

