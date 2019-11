“È tutto vero”. Andrea Ippoliti lo confessa, la voce girava da un pezzo. E tira in ballo Nathalie Caldonazzo

I riflettori si riaccendo sopra Andrea Ippoliti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. L’ex fidanzato di Nathalie Caldonazzo ha un sogno nel cassetto. I due si sono lasciati dopo il falò di confronto e qualche giorno nel villaggio delle tentazioni. Tornato single, Ippoliti ha iniziato a frequentare una ragazza conosciuta durante il reality, Zoe, più giovane di lui di oltre vent’anni. Una relazione nata, come ha ammesso lo stesso Andrea, per ripicca. Il consulente commerciale 46enne ha parlato al settimanale Di Più anche dell’ex moglie Daniela. La donna lo aveva accusato di essere poco presente nella vita dei figli. Per l’occasione, Andrea ha scritto una lettera in cui si è scusato per le assenze e le mancanze e si è detto pronto a ricominciare con la sua famiglia e con Nathalie. Continua dopo la foto















«Durante il reality con Zoe sono andato troppo oltre. Ero arrabbiato perché Nathalie aveva avuto atteggiamenti troppo confidenziali con i suoi tentatori screditando il nostro rapporto e sminuendomi. Ho perso la testa e sono finito tra le braccia di Zoe, che mi ha distratto in un momento di confusione e tristezza… Questo non è stato giusto per Nathalie, perché non meritava di essere trattata così, che ho amato profondamente. Non è stato giusto per Zoe, perché ammetto di averla frequentata in parte per ripicca».











«Con Nathalie ora non mi sento più, non vuole più saperne di me, ma spero un giorno di chiarire, perché una donna che merita tutto il mio rispetto – ha sottolineato Andrea Ippoliti – Anche Zoe non la frequento più, siamo usciti insieme per un periodo, ma ho capito che dentro di me deve prima andare. Nato a Roma il 6 febbraio 1973, della sua vita sappiamo davvero poco.







Andrea non ha mai rilasciato interviste e non ama essere al centro del gossip. Secondo i ben informati, comunque, vive a Roma e qui come lavoro è proprietario di alcuni negozi. Per la precisione possiede alcune tabaccherie proprio nella capitale. Si tratta di una professione decisamente modesta che non ha niente a che fare con quella della fidanzata. Riguardo altre curiosità su di lui, possiamo dirvi che è alto 1,80 m e possiede un cane a cui è molto legato. Inoltre per lavoro in passato si è spostato molto

