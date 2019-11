Riccardo Guarnieri via dallo studio di Uomini e Donne e Ida Platano in lacrime in camerino. Così è finita l’ultima puntata andata in onda del trono over che ha visto protagonista la coppia più chiacchierata del momento. Settimane fa sono usciti insieme dal programma, ma a quanto pare lontano dalle telecamere, nella vita vera, le cose non procedono per il verso giusto.

Ida e Riccardo, tornati in studio per raccontare come procede la loro relazione, continuano a discutere e a lamentare mancanze reciproche. Una situazione molto tesa per cui secondo Tina Cipollari non c’è soluzione se non quella di gettarsi alle spalle una volta per tutte i problemi del passato. Problemi di comunicazione a cui ora si è aggiunta la mancanza di attrazione da parte del cavaliere, lamenta la dama di Brescia. (Continua dopo la foto)