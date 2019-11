Puntata ricchissima di colpi di scena la seconda di Amici 19. Con tanto di scontro fra Natalia Titova e Alessandra Celentano. La prima non ha un posto tra i prof di ballo, ma dà comunque lezioni di danza latino americana ai concorrenti. La seconda, invece, insegna nella scuola più famosa della tv insieme a Timor Steffens e Veronica Peparini. E secondo la Titova, la Celentano criticherebbe tutti i latinisti perché convinta che la danza classica sia superiore a ogni altro genere. E durante la puntata andata in onda sabato 23 novembre le due si sono scontrate su Valentin, che ha dovuto affrontare una sfida che ha avuto un esito inaspettato grazie all’intervento di Natalia e Timor. “Il discorso è questo, dobbiamo essere oggettivi – ha detto in puntata la Titova – Valentin è un bravissimo ballerino latino-americano, numero uno della classe internazionale. Non trovo giusta questa situazione”. (Continua dopo la foto)















“Ha una forte presenza scenica e non è adatta per lui la maglia col punto di domanda – ha proseguito Natalia Titova – A questo punto mi viene da pensare che per te il latino-americano è inferiore e questo mi fa capire questa situazione che dura ormai da cinque anni. Basta!”. La ballerina e coreografa ha poi rivelato un retroscena sull’ex concorrente e ora professionista Umberto Gaudino: “Durante l’ultimo Serale, Umberto veniva in sala e piangeva per i tuoi commenti. Mi dispiace per questa situazione che hai creato”. (Continua dopo la foto)











“Lo sai che ho tanta stima nei tuoi confronti – si è difesa la Celentano – Non parlo degli stili di danza, ma di bravura. Io mi meraviglio che tu non riesca a vedere la differenza. Valentin ha dimostrato di non aver voglia di studiare ed è limitato sia nella testa sia nella danza. Per me tutti i ballerini della classe dovrebbero avere la maglia col punto di domanda. Javier è troppo bravo se confrontato a loro. Non c’è gara. Bisogna dire le cose come stanno. Lui è a un livello altissimo”. (Continua dopo le foto)







Ma poi di mezzo ci si è messo anche Timor: “Mi dispiace, non sono d’accordo per niente. Sono due anni che tu scegli dei ballerini che per te sono superiori ad altri. Ho visto due persone nella classe che sono allo stesso livello di Javier. I maestri devono aiutare a crescere. Sei rimasta con la mente chiusa perché sei stata per troppi anni qui nella scuola di Amici”. Parole che hanno fatto infuriare la maestra Celentano: “Non ti puoi permettere di fare il maestrino con me perché sono 20 anni che insegno!”. Cominciamo bene… Per la cronaca alla fine sono entrati nella scuola sia Valentin che Javier.

