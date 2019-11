La figlia di Massimo Ghini la vediamo tutti i giorni in televisione perché da tempo affianca Barbara Palombelli insieme a Sofia Odescalchi e Paolo Ciavarro, figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ed è stata confermata anche per questa stagione nel cast di Forum. Classe 1994, la bellissima Camilla è nata dal secondo matrimonio del noto attore (il primo era stato quello con Nancy Brilli). Da quell’unione sono nati i primi due figli dell’attore: Camilla e il suo gemello Lorenzo. I genitori di Camilla si sono separati quando lei aveva appena 10 mesi; il famoso papà si è risposato e dal nuovo matrimonio sono nati altri due figli. Ma Camilla è la prima, tra i figli di Massimo Ghini, a tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo il liceo classico, infatti, ha deciso di provare a seguire le orme paterne e, oltre all’esperienza a Forum, nel suo curriculum vanta anche un’esperienza nella fiction Rai “Raccontami”, al fianco del padre. (Continua dopo la foto)















Camilla, che lavora anche in radio (conduce su Radio Zeta dalle ore 19 “Aperizeta” e dall’una alle tre di notte è in onda su RTL 102.5 con Armando Piccolillo) si è raccontata in un’intervista a Il Giornale e svelato che papà “era preoccupato” quando ha deciso di entrare nel mondo dello spettacolo. Anche oggi lo è ma soprattutto “per i pregiudizi che pesano sulla testa dei figli d’arte”, ha raccontato sempre a Il Giornale. (Continua dopo la foto)











“Lui lo sa bene perché questo è un molto difficile. Oggi è un attore affermato e di successo, ma anche papà ha patito momenti difficili”. “Mio padre – ha proseguito -non mi ha mai aiutato, ogni tanto glielo dico scherzando ‘dammi una mano se puoi’ e scoppiamo a ridere – ha proseguito – Sono anche più che sicura che se mai dovessi chiedergli un favore mi direbbe no. Per me comunque tutto questo è una soddisfazione doppia perché ho fatto tutto da sola”. (Continua dopo le foto)







La vita di Camilla Ghini oggi è divisa tra tv e radio: “Ormai dormo dalle tre di notte alle otto del mattino, considerando poi che da una parte e l’altra di Roma ci metto un’ora in macchina. Poi devo essere pronta per 4 trasmissioni per andare in onda per 7 ore consecutive”. In un’altra intervista, ma rilasciata a Nuovo, la bella Camilla ha confidato di essere felicemente fidanzata con Riccardo, 28enne che di mestiere fa l’ingegnere e che ha subito conquistato la fiducia di papà Massimo.

