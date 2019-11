Beccata! Antonella Clerici a Tali e Quali Show, è successo durante la pubblicità: la foto

Antonella Clerici colpisce ancora con la sua solita ironia. Antonella è certamente amata da tutti, una delle conduttrici uno dei pilastri della Rai, che ha passato il testimone a Elisa per la conduzione de ‘La Prova del Cuoco’; nel farlo ha certamente sorpreso tutti, con un dispiacere generalizzato per i fan e telespettatori più affezionati. In trattative con l’emittente, Antonella è tornata come giudice d’onore a ‘Tali e Quali show‘ e proprio durante la pubblicità qualcuno ha pensato bene di fotografare tutta la scena. Lo scatto ha l’intenzione di ridurre la distanza che può crearsi tra pubblico e palco di conduzione, avvicinando il personaggio famoso alla quotidianità di tutti i giorni, seppur senza fare perdere le trace della notorietà. Un look che non ha veli, dunque, Clerici si mostra nel pieno della sua spontaneità, la stessa che le permette, ad oggi, di non lasciare dubbi sulla sua naturalezza esplosiva.















La foto è stata pubblicata senza problemi, proprio per dimostrare che anche tra i più noti è sempre bello lasciare aperto un canale di comunicazione più concreto, che permette al nome da star di durare molto tempo, imprimendosi nella memoria di tutti gli utenti. Un filo rosso che lega umanità e ironia, due elementi che sembrano contraddistinguere la vita stessa della leonessa dai capelli dorati.











Ciò che viene mostrato è un puro momento di restyling: le sue assistenti sono intente a sistemarle i capelli e il rossetto, senza dimenticare la chioma, che sicuramente merita il tempo opportuno per ridarsi un tono. Il viso di Antonella è quello di una donna sempre pronta ad affrontare una giornata di lavoro, senza per questo far pesare le ore interminabili di attività televisiva.

Visualizza questo post su Instagram Pubblicità ….😄 #taliequalishow #rai1 #sosiaperfetti Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 22 Nov 2019 alle ore 1:34 PST

D’altronde il programma stesso in cui Antonella si veste nei panni di giudice – insieme a Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada- provoca lo stesso impatto: le imitazioni da parte di interpreti non professionisti, lontani dal mondo dello spettacolo, tendono a sottolineare il sottile confine che lega e al contempo separa il mondo reale da quello delle pure esibizioni da palcoscenico. Antonella Clerici, con i suoi anni di successo, ha saputo ancora una volta conquistare il cuore del pubblico e avvicinarsi quanto più possibile all’immagine della donna spontanea, che si sistema il trucco aiutata dallo specchietto retrovisore della macchina per poi raggiungere il posto di lavoro.

