Vincenzo Salemme, lacrime a “Tale e quale”. Il comico non riesce a trattenersi

Tale e Quale Show 2019 si è concluso con una puntata speciale andata in onda venerdì 22 novembre alle 21.25, intitolata Tali e Quali. Veronica Perseo ha vinto la sfida. La 24enne di Cagliari si è messa al pianoforte e ha cantato Shallow, canzone utilizzata come colonna sonora del film “A star is born”, dove viene raccontata la storia di una ragazza diventata famosa.

Da stanotte, anche la Perseo ha sicuramente conquistato molta fama: novantotto i punti ottenuti dai giudici, dietro di lei Adona’ Mamo che ha magistralmente interpretato Maria Callas e terzo Claudio Sacco che ha cantato “T’innamorerai” di Marco Masini. Proprio Adonà Mamo ha stregato il pubblico imitando Maria Callas.

Il suo volto non è sconosciuto, perché nel 2017 ha partecipato a Reazione a catena intonando il brano da indovinare, l’indimenticabile “Un poco di zucchero” tratto dal classico Disney “Mary Poppins” mentre si sfidavano tre delle squadre più amate del programma che all’epoca era condotto da Amadeus: ‘I tre di denari’, ‘Le intese a distanza’ e ‘I parenti stretti’, accompagnate da concorrenti vip come Lorella Cuccarini, Teo Teocoli, Francesco Paolantoni e Francesca Fialdini. (Continua a leggere dopo la foto)