Lutto a La vita in diretta: addio alla storica psicologa Paola Vinciguerra

Una terribile notizia colpisce il mondo della televisione e soprattutto della Rai. La storica psicologa de ‘La Vita in Diretta’ non c’è più. Paola Vinciguerra, questo il suo nome, è morta a Roma all’età di 68 anni. Ad annunciare il decesso della donna è stata la sua famiglia. I conduttori del programma Lorella Cuccarini ed Alberto Matano hanno immediatamente espresso il loro cordoglio sui social network per la sua scomparsa. La Vinciguerra era psicoterapeuta, direttore scientifico di ‘Bioequilibrium’ e presidente Eurodap, l’associazione europea disturbi da attacchi di panico. Inoltre aveva altre importanti competenze. (Continua dopo la foto)















Era infatti anche specializzata nelle tecniche di approccio al paziente, come la psicoterapia, l’analisi bioenergetica, gestalt, la terapia individuale di gruppo e individuale, il training autogeno, l’Emdr ed il mindfulness. Per parlare di temi riguardanti la psicologia e la sociologia, è anche stata protagonista in numerose conferenze, eventi divulgativi e trasmissioni sia televisive che radiofoniche. (Continua dopo la foto)











La dottoressa è stata anche firma di numerosi articoli di stampo scientifico e divulgativo e di testi monografici. A partire dal 1980 ha organizzato dei workshop destinati ad aziende ed istituzioni per mettere a punto tecniche per il miglioramento del rapporto di fiducia nella propria persona, della gestione dell’ansia e dello stress, per la riorganizzazione delle energie e per affrontare al meglio i momenti di precarietà. (Continua dopo la foto)





I suoi funerali avranno luogo nella capitale Roma nella giornata di domani, sabato 23 novembre, a partire dalle ore 11. Le esequie si svolgeranno nella chiesa di San Gioacchino in Prati, situata in via Pompeo Magno 25. La sua camera ardente è aperta sin da oggi, venerdì 22 novembre, presso la clinica ‘Quisisana’. Queste le parole riservate dai familiari nei confronti della bravissima dottoressa: “Lei è stata negli anni un punto di riferimento per i suoi pazienti ed una pioniera nell’utilizzo di tecniche innovative nel panorama scientifico della psicoterapia. La famiglia ringrazia tutti coloro che saranno presenti domani e chiede privacy e rispetto per il proprio dolore”.

