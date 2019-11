Ambra e Gaetano: la ‘bomba’ dell’ex gieffina, che per la prima volta vuota il sacco. “Ecco come è andata davvero”

Un nuovo ‘capitolo’ del complicato triangolo Gaetano Arena, Ambra Lombardo e Kikò Nalli. La vicenda del presunto tradimento sta assumendo contorni sempre più foschi e inattesi. Fino a una decina di giorni fa, i tre ex gieffini hanno sempre difeso la loro amicizia. Hanno più volte ribadito che l’incontro durante il quale ci sarebbe stato il bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena non sarebbe stato un appuntamento galante ma un semplice ritrovo di due amici, tra i quali ci sarebbero stati solo abbracci fraterni. Di tutto questo Kikò Nalli sarebbe anche stato a conoscenza, tanto da aver fatto una videochiamata con entrambi quella sera. A Pomeriggio5, davanti ai paparazzi e ai giornalisti che hanno messo in dubbio questa versione, gli ex concorrenti hanno sempre fatto quadrato, difendendo da una parte una storia d’amore e dall’altra una forte amicizia. Ma poco dopo le cose sono cambiate. Dopo aver negato che quello della foto pubblicata fosse un bacio, asserendo che si tratta solo di un momento catturato ad hoc durante il quale i due si stanno abbracciando, Gaetano Arena ha ammesso di aver litigato con Ambra e Kikò Nalli. (Continua a leggere dopo la foto)















Ambra Lombardo è apparsa in video nelle storie di Instagram per ribadire quanto già emerso e per minacciare querela ai danni di Giulia, ex fidanzata (o presunta tale), di Gaetano Arena. La ragazza ha affermato che negli ultimi mesi Ambra Lombardo ha tradito Kikò Nalli più volte e non solo con Gaetano Arena. Inoltre, ha asserito di avere delle conversazioni dalle quali si evincerebbe un interesse non amoroso dietro la relazione tra Nalli e la Lombardo. (Continua a leggere dopo la foto)











Ambra Lombardo ha dato contro anche a Gaetano Arena, colpevole secondo lei di averla attirata in una trappola. L’insegnante si è detta delusa dal comportamento dell’amico che considerava al pari di un fratello. E l’ex gieffino non ha perso tempo a rispedire al mittente le accuse, tuonando contro Ambra e Kiko Nalli. Venerdì 22 novembre MAbra è stata ospite di Mattino 5 e ha vuotato il sacco su quanto sta accadendo. Intervistata dalla Panicucci, l’insegnante accusato pesantemente Gaetano, spiegando che avrebbe creato questo falso gossip modificando le foto del bacio: “Io e Kikò ci sentiamo tremendamente traditi e ingannati. Non ho mai baciato Gaetano. Si tratta peraltro di un bacio per strada, sarei veramente fuori di testa. […] Il mento di Gaetano è in sovrapposizione al mio in modo innaturale”. (Continua a leggere dopo la foto)





La Lombardo, profondamente delusa per quanto accaduto perché convinta di essere stata ingannata dall’ex gieffino: “Ho il grande sospetto che lui mi abbia voluto spingere in questa trappola. Ha tradito la mia fiducia”. ”Io non sono un personaggio famoso , non come te o come le grandi conduttrici, presentatrici, attrici del mondo della tv e dello spettacolo. Dubito fortemente, Milano non è una città piccola, che proprio in quell’istante e in quel frangente un paparazzo fotografasse due pseudo-conosciuti che erano lì per il tempo di mezz’ora a prendere un caffè. Tutto molto strano. Guarda caso quel paparazzo ci ha ripresi e ha fatto un video che però è scomparso. Il video non sussiste, non c’è e sarei tanto curiosa di vederlo e di poterlo pubblicare sui miei social”, ha concluso la Lombardo.

Maria De Filippi ‘boom’. La frase contro i tronisti di Uomini e Donne è al veleno: “Ecco cosa fanno”