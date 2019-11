“Io e Fiorello?”. Vieni da me, Anna Falchi svela in che rapporti è con il suo più celebre ex: le cose tra loro stanno “così”. Ma come?

Il ritorno di Anna Falchi. La bella modella italo-finlandese è stata ospite di Vieni da me nella puntata andata in onda venerdì 22 novembre 2019. Durante l’intervista con Caterina Balivo, Anna Falchi ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e ha parlato, ovviamente, anche della sua vita privata. Parlando di vita privata, non poteva non fare riferimenti ai suoi ex. Specie quelli più famosi. Per esempio Fiorello e il pilota Max Biaggi. Dite la verità, anche voi avevate dimenticato che Anna Falchi aveva avuto questi due fidanzati famosi… Ne è passato di tempo da allora, ma certe cose, Anna non può dimenticarle.

"Fiorello? Non ho il suo numero, non ci sentiamo più. È una storia prescrittissima. Eravamo i Ferragnez", ha detto Anna a Caterina Balivo. Dopo la fine della relazione con Fiorello, Anna Falchi ha sofferto molto: era pazza di lui e non era pronta a dirgli addio. " "Io ero giovanissima, gli ho donato completamente me stessa ed ero corrisposta – ha detto di lui in un'intervista di qualche tempo fa – È stato l'uomo che mi ha amato di più, un grandissimo poeta. Ma per me è stato anche la più grande delusione".