Maria De Filippi ‘boom’. La frase contro i tronisti di Uomini e Donne è al veleno: “Ecco cosa fanno”

La chiamano la regina della televisione, ma Maria De Filippi non ama essere definitiva così. 57 anni e una carriera strepitosa, la moglie di Maurizio Costanzo ha creato e condotto programmi famosissimi, da “Uomini e Donne” a “C’è posta per te, passando per “Amici”, “Tu si que vales” e “Temptation Island”. Sensibile, ironica e molto materna, Maria è in grado di comprendere i suoi ospiti e coinvolgere il pubblico come in pochi sono riusciti a fare.

Se in passato la paura più grande di Maria De Filippi era quella di apparire impostata sul piccolo schermo, oggi teme di non ottenere il successo, anzi, qualche mese fa ha raccontato che una delle sue paure è quella di non avere più successo: “Quella paura lì non c’è più, ma c’è quella del successo – ha svelato -. Prima mi preoccupavo di non fare una brutta figura, poi piano piano è arrivata la paura di non avere più successo. Un timore che ha mille sfaccettature. Ho paura di quando finirà, e spero in quel momento di essere stabile sulle mie gambe”. (Continua a leggere dopo la foto)