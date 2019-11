Manca ancora un po’ a Sanremo 2020 ma di gossip e indiscrezioni sul Festival siti e stampa sono già pieni. La certezza per il momento è che sul palco del teatro Ariston ci sarà Amadeus, per la prima volta al timone del Festival, ma oltre alla curiosità è alle stelle. Quella sui 20 cantanti della categoria Big (o Campioni) sarà saziata il prossimo 6 gennaio, quando in diretta e durante la serata speciale de I soliti ignoti Il ritorno dedicata alla Lotteria Italia presentata sempre da Amadeus verranno svelati i nomi. Gli 8 giovani della categoria Nuove Proposte si scopriranno invece il prossimo 17 dicembre. In generale, comunque, i soliti beninformati danno per certa la presenza di Giordana Angi, Elodie (entrambe lanciate da Amici di Maria De Filippi) e Bianca Atzei. Ma i pettegolezzi corrono alla velocità della luce anche per quanto riguarda la presenza femminile sul palco dell’Ariston. (Continua dopo la foto)















E alle voci insistenti sulla presenza di Diletta Leotta e Chiara Ferragni al fianco di Amadeus, si aggiunge ora quella secondo cui ci sarà Laura Pausini, che tornerebbe così a Sanremo ma non da cantante bensì in una veste inedita, quella di conduttrice. A rivelare l’indiscrezione bomba è il settimanale Vero nel numero in edicola da venerdì 22 novembre. (Continua dopo la foto)











“La cantante di origini romagnole Laura Pausini, che nel corso degli anni ha ottenuto uno straordinario successo in tutto il mondo, potrebbe tornare sul palco dell’Ariston, ma non per cantare. Sembra infatti che Amadeus voglia proprio lei alla conduzione dell’ultima serata della più importante kermesse canora italiana”, si legge sulla rivista. (Continua dopo le foto)







Quindi, ad avviso del settimanale, la mitica Laura rivestirebbe il ruolo di conduttrice solo per la finale di Sanremo 2020, che è fissata al prossimo sabato 8 febbraio. Sarà davvero così? Dalla diretta interessata non è ancora arrivata alcuna conferma o smentita come invece è avvenuto nei giorni scorsi quando è circolato con insistenza il nome di Tiziano Ferro. Il suo manager ha infatti chiarito che Tiziano si limiterà a cantare e non si occuperà della conduzione.

Michelle Hunziker a sorpresa nel camerino di J Ax: la scoperta la lascia di sasso. “Sono senza parole!”