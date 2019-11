Brutte notizie per Adriano Celentano: un triste risveglio per il Molleggiato

Ancora brutte notizie per Adriano Celentano. Il suo show “Adrian Live – Questa è la storia” non va. Gli ascolti continuano a non salire. Il calo è leggermente in crescita rispetto a quello che c’è stato tra la prima e la seconda puntata. Ora “Adrian Live – Questa è la storia” è arrivato al 14.1% di share. Nella puntata andata in onda la settimana scorsa, il programma era sceso dal 15.41 al 13.7%. Ma almeno una notizia buona c’è: “Adrian”, ovvero il cartoon, cresce: 9.6% di share per 1.4 milioni di spettatori.

Ricordiamo che il programma, che aveva esordito il 21 gennaio 2019, era poi stato stoppato per problemi di salute del conduttore. Poi aveva ripreso i primi di novembre. Nonostante la pausa, gli ascolti erano rimasti bassi. Nella puntata andata in onda il 7 novembre, il programma era stato seguito da 4 milioni di spettatori. Il cartoon Adrian, in quel caso, aveva registrato uno share del 10.44% e 1.859.000 spettatori. Continua a leggere dopo la foto