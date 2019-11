La decisione di Maria De Filippi di promuovere Veronica Burchielli a tronista non è andata giù a molti telespettatori di Uomini e Donne. La bella Veronica corteggiava Alessandro Zarino e, al momento della scelta, gli ha detto di no. A quel punto, sempre durante la puntata, la conduttrice le ha proposto il trono e lei, che è nata a La Spezia nel 1995, ha accettato subito. Ma ad avviso di alcuni utenti della rete quella decisione è stata sospetta: qualcuno pensa che la giovane ligure fosse già a conoscenza del suo futuro nel dating show e che partecipare in qualità di corteggiatrice nascondesse, in realtà, un altro scopo. Dalla redazione di Uomini e Donne, però, non è arrivata alcuna replica a queste insinuazioni e quindi di fatto Veronica ha iniziato questa nuova esperienza alla ricerca dell’anima gemella insieme a Giulio Raselli, che non ha ancora scelto, e l’altra new entry del trono classico, Carlo Pietropoli. (Continua dopo la foto)















E proprio per allontanare ogni dubbio sul suo conto e spiegare i motivi che l’hanno portata al no ad Alessandro, Veronica ha rilasciato una lunga intervista a UeD Magazine. La nuova tronista ammette di aver vissuto dei giorni molto intensi e un po’ confusi subito dopo la scelta di Alessandro e le dispiace per come si è concluso quel percorso. Ora è emozionata e rivela anche che quando Maria le ha chiesto di salire sul trono non ci ha capito più niente. (Continua dopo la foto)











“Non rinnego nulla perché ho provato a essere quella che voleva, la persona di cui lui aveva bisogno”, dice Veronica al Magazine. E sul ‘no’ a Zarino spiega che “per la prima volta in vita mia ho dato retta alle mie sensazioni. Gli avrei detto di ‘sì’ per tenerlo con me, per paura del dopo, ma perché non pensare che posso meritarmi qualcosa di meglio? Quella a cui ho preso parte credo sia stata la scelta meno emozionante di tutta la storia della trasmissione”. (Continua dopo le foto)







Quando erano al centro dello studio, Veronica non ha visto Alessandro emozionato o preoccupato di perderla. Lui, dice ancora Veronica, l’avrebbe sottovalutata “e queste sono state le conseguenze”. Ora spera di essere più fortunata in questa nuova esperienza. Al momento si dichiara libera emotivamente, non si sentiva innamorata di Alessandro. Ammette che c’era un sentimento, ma non era sufficiente per uscire insieme e vivere una storia. E infine promette che sarà sé stessa sul trono.

Uomini e Donne, Gemma Galgani dietro le quinte in lacrime: il gesto di Juan Luis Ciano le ha spezzato il cuore