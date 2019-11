“Una persona ferita”. Maria De Filippi a cuore aperto lascia senza fiato. Non si era mai sbottonata così

Adriano Celentano, il suo programma Adrian non convince il pubblico né la critica. Ma Maria De Filippi, che ha affiancato Celentano nello show, in un’intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano, ha detto la sua sul fenomeno Celentano che, dal ritorno in tv, ha generato solo polemiche. “Non lo conoscevo, quando sono andata a fare le prove mi sono messa a sua disposizione – ha detto Maria De Filippi – Ho visto un uomo importante, ho cercato in tutti modi di far vedere quello che sentivo per lui.

Ho visto una persona ferita per quello che è stato scritto. Diventi un ‘mito’ per il pubblico ma un mito è anche fragile. Dietro c’è una persona che può avere anche momenti di difficoltà”. Il programma di Celentano era iniziato a gennaio 2019 ma poi, a causa di problemi di salute del “molleggiato”, era stato interrotto. Poi il programma è ripreso a novembre. Maria De Filippi è intervenuta nella puntata di giovedì 14 novembre. E non se la sente affatto di criticare Celentano. Continua a leggere dopo la foto