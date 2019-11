Puntata bollente oggi a Uomini e Donne, protagonista ancora una volta Giulia Quattrociocche, la tronista più discussa di questi ultimi tempi. . Dopo la scorsa puntata, la tronista ha rincorso Daniele, il quale ricordiamo aveva lasciato lo studio. Lei ha cercato in tutti i modi di fermarlo, ma il corteggiatore è apparso irremovibile nella sua decisione. Nonostante ciò, i due hanno comunque fatto la loro esterna. Hanno cercato di chiarirsi in casetta e, sebbene tra loro ci sia stato un dialogo, lui ha se n’è andato via arrabbiato. Ma non è finita qui, altro bolle in pentola. In studio Daniele appare ancora abbastanza arrabbiato, mentre Alessandro ci tiene a chiedere delle spiegazioni. Infatti, il corteggiatore non è stato portato in esterna. Giulia ammette di non essersela sentita di vederlo, in quanto aveva bisogno di chiarire cosa c’è nella sua testa. Subito dopo, la Quattrociocche elimina Sonny, il quale in settimana l’ha invitata in esterna. Continuano ulteriori discussioni in studio, tra la tronista, Daniele e Alessandro. Continua dopo la foto















Abbiamo visto Giulio Raselli al centro della scena, con le sue particolari esterne con Giovanna e Giulia. Scendendo nel dettaglio, il tronista ha scelto di trascorrere mezza giornata, prima con una e poi con l’altra, all’interno della casetta. In studio la Abate non ha preso molto bene la situazione, tanto che gli ha lanciato contro una scarpa. Oggi la puntata prosegue tra discussioni e battibecchi. Continua dopo la foto











In particolare, vedremo intervenire l’altra sua corteggiatrice, Veronica. Quest’ultima ammette di sentirsi fuori luogo, in quanto con lei ha fatto poco e nulla rispetto al percorso delle sue colleghe. Giulio, però, le consiglia di non sminuire il tutto. Ma si accende una nuova discussione quando Veronica dichiara di non trovare normale il fatto che lui continui ad andare dietro a una ragazza che sembra comprare followers su Instagram. La corteggiatrice si riferisce a Giulia, la quale gode un gran numero di seguaci sul social. Continua dopo la foto







Il Raselli, però, prende le difese della D’Urso e Veronica lascia lo studio. La ragazza poi rientra per raccontare ancora altre cose. Intanto, interviene anche Giovanna, la quale non comprende il motivo per cui il tronista difenda così Giulia. Si passa poi al trono della.

