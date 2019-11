“Vedi di finirla”. Gabriel Garko, si alza un polverone: colpa di certe sue confessioni private

Continua a far discutere Gabriel Garko e nelle prossime settimane il polverone è destinato a non abbassarsi. Tutto è partito lunedì scorso dal salotto di Barbara D’Urso, atto prima della presentazione del suo libro. Prima tappa di un tour che è proseguito in tutti i canali televisivi con piccoli segreti e dolori rivelati durante le varie trasmissione. I fari, nelle ultime ore, si sono accesi particolarmente su una confessione di Gabriel Garko: l’attore ha ammesso di fumare ogni tanto una canna. Un’abitudine che l’ex di Eva Grimaldi ha preso dopo un viaggio da ragazzo a Londra. Anche se Gabriel ci ha tenuto a dire che una volta è addirittura collassato per il troppo fumo e che questo l’ha spaventato parecchio. Le confidenze di Garko non sono piaciute a più di qualche telespettatore e in particolare a Maurizio Costanzo che, attraverso la rubrica televisiva che cura sul settimanale Nuovo, ha bacchettato duramente l’interprete di tante fiction Mediaset. Continua dopo la foto















"Garko sbaglia, certe cose in tv non si dicono. Un personaggio come Gabriel non deve mai dimenticare la responsabilità verso il pubblico", ha dichiarato Maurizio Costanzo, che è dunque rimasto parecchio deluso dal comportamento dell'attore 47enne. Una confidenza, tra l'altro, sulla quale l'interprete ci ha scherzato su con Barbara d'Urso. "Non è che adesso mi arrestano?", ha chiesto con il sorriso sulle labbra l'attore.











"Ero a Londra e ho iniziato a fumare queste canne che ci passavano, non sapevo fossero 'purini' ovvero fatte solo con marijuana, e sono andato in paranoia: avevo il terrore che mi buttassero nel Tamigi", ha ricordato Gabriel Garko. "Canne ne fumo ogni tanto, se capita", ha aggiunto. Dario Gabriel Oliviero, in arte Gabriel Garko, nasce il 12 luglio 1972 a Torino. La sua età è dunque di 47 anni, mentre la sua altezza è pari a 1.90 cm. Della sua vita privata sappiamo che l'attore è il terzo di quattro figli, ed unico maschio della famiglia.









Gabriel ha infatti tre sorelle, due maggiori e una minore. Il suo cognome d’arte è ispirato a quello di sua madre, Garchio. E ancora della sua vita privata sappiamo che Garko ha avuto diverse relazioni sentimentali, alcune delle quali con grandi nomi dello spettacolo italiano. Tra le più celebri ricordiamo quella con la collega Eva Grimaldi, durata per alcuni anni. Dopo la fine della storia, Gabriel frequenta Serena Autieri, Manuela Arcuri, Cosima Coppola e Adua Del Vesco, di parecchi anni più giovane. L’attore tuttavia non si è mai sposato, e non ha una moglie.

