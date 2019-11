Justine Mattera è famosa in rete per le foto audaci, provocanti e spesso senza veli. Foto che ogni volta racimolano una serie infinita di like e di commenti estasiati tra i fan. La showgirl americana ne ha parlato a Pomeriggio Cinque, dove il dibattito si è a un certo punto incentrato sul fatto se le donne siano ancora vittime di stereotipi oppure no. Justine, che proprio qualche giorno fa ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto senza biancheria intima, era tra gli ospiti di Barbara D’Urso che hanno affrontato questo tema. Quella foto in particolare, scattata sul divano mentre “fuori piove” e dove emerge tutta la bellezza di Justine Mattera le ha però portato dei problemi in famiglia. “Mio marito ha ragione, ma questo è sempre stato il mio lavoro”, ha ammesso la showgirl. (Continua dopo la foto)















Non è la prima volta che l’americana si mostra senza veli e questo suo atteggiamento aveva già scatenato il disappunto del marito, che le aveva chiesto di non pubblicare più degli scatti di questo tipo. Ma poi è arrivata questa ultima immagine social super sexy dove Justine è stesa a pancia in sotto sul divano. Completamente nuda, senza mutandine. Justine Mattera ha diviso gli opinionisti di Barbara D’Urso e a scagliarsi contro di lei è arrivata Karina Cascella. (Continua dopo la foto)











“Io sono la prima a fare le foto con la quarta in costume bene in evidenza, perché lo faccio, non ci prendiamo in giro – ha detto Karina a Justine – Però, magari, spiegami dov’è la necessità di togliere le mutande, altre foto in cui le indossi non sono meno belle”. “Ce l’avevo, ma sono state tolte con Photoshop – ha confessato a quel punto la 48enne – Il fotografo ha detto che senza la linea dello slip la foto era più bella”. (Continua dopo le foto)







Ma le critiche non sono arrivate solo dalla Cascella: “Mai visto una così esibizionista”, “Ma non ti vergogni?”. “Chiunque abbia un account sui social è un’esibizionista. La mia foto fa parte di un lavoro”, ha risposto la Mattera. E a chi le dà dell’ignorante risponde: “Con due lauree da Stanford, decisamente non sono ignorante”. Quindi la conclusione: “Sono me stessa in ogni foto. Raramente poso. Mi muovo e colgono l’attimo i bravissimi fotografi con cui lavoro. L’arte è soggettiva. Almeno questo riuscirai a capire”.

