“Ce l’abbiamo fatta!”. Barbara D’Urso lo annuncia in diretta. Cosa è successo a Umberto, l’accumulatore di Bari

A Pomeriggio Cinque, Barbara d'Urso torna a parlare della storia di Umberto, l'uomo che da alcuni anni vive nella sua casa in mezzo ai rifiuti. In diretta da Bari, la conduttrice mostra il sopralluogo dei servizi sociali e dell'impresa di pulizie. "Devo scendere io? No, io devo dormire qua non vado via", afferma Umberto quando i vigili urbani cercano di convincerlo a lasciare la sua abitazione, "Io devo dormire qua. Mi dovete lasciare in pace". Umberto è entrato in una struttura specializzata, ma è uscito dopo mezzora per tornare a casa sua: "Loro dovevano venire a pulire, ma non sono venuti". "C'è un'impresa di pulizie che ha deciso di pulire casa tua gratuitamente, ma tu devi lasciare la casa. Questi signori dovranno buttare i tuoi mobili perché sono piene di larve e insetti. Non sono dei ladri", spiega Barbara d'Urso all'uomo.















Dopo diverse trattative l'uomo è riuscito a fidarsi e alle 7 di questa mattina è arrivata un'impresa di pulizie per mettere la casa in ordine e buttare via i rifiuti e tutte le cose che Umberto ha accumulato in questi anni. Una squadra di 15 persone si è messa al lavoro all'interno della casa che si trova al primo piano della palazzina nel centro di Bari. Umberto ha trascorso giornata lontano dalle mura domestiche portando con sé due buste con alcuni oggetti personali. Ha fatto una doccia ed ha indossato vestiti nuovi. Durante Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso ha ringraziato tutti i telespettatori che hanno risposto all'appello lanciato per aiutare Umberto.











Si è messa a disposizione un'azienda di Lecce che gratuitamente ha smantellato e pulito la casa di Umberto poi un'altra azienda che ha fornito tutti i mobili mentre il sindaco di Bari, Antonio De Caro, ha reso possibile lo smaltimento gratuito dei rifiuti. "Immagini incredibili. Vedrete di tutto", ha raccontato la d'Urso che con le sue telecamere ha Umberto. Per lui un bel pranzo (cavatelli con pomodoro e rucola) e poi l'arrivo in diretta a Pomeriggio5.





“Mi state facendo emozionare. Non ho mai ricevuto tutto questo bene in vita mia”, ha detto un emozionatissimo Umberto. “Ti aspetto a Bari. Voglio salutarti di persona”. Umberto porta ancora la mascherina perché dice di non avere i denti. “Cercheremo di aiutarti anche in questo caso”, ha promesso Barbara D’urso. “Faccio un appello a qualche dentista in ascolto che voglia fornirgli una protesi” è stato l’appello. Questa sera Umberto entrerà nella sua casa, pulita e con mobili nuovi. Ilservizio andrà in onda venerdì 22 novembre a Pomeriggio Cinque.