Il trono classico di Uomini e Donne è sempre più movimentato. Dalle anticipazioni delle ultime registrazioni si è appreso che Giulio Raselli è ancora molto lontano dal prendere una decisione. La sua scelta, insomma, non avverrà a breve e questa confessione ha fatto infuriare le sue corteggiatrici. Giulia e Giovanna, che dopo aver disertato la puntata si sono ripresentate in studio non hanno preso bene questo rimandare del tronista e ne è nata l’ennesima discussione. Non va meglio a Veronica Burchielli, la ex pretendente di Alessandro Zarino diventata la nuova tronista. Sempre nella registrazione in questione, Veronica finisce sotto accusa. A inizio puntata Tina Cipollari fa notare che da corteggiatrice ha mostrato un certo caratterino e che invece oggi sembrerebbe dormire sul trono. “Ma chi sei realmente?”, l’avrebbe attaccata la Vamp ricevendo l’appoggio del pubblico. (Continua dopo la foto)















E arriviamo così alla parentesi dedicata a Giulia Quattrociocche. In tv ancora non l’abbiamo visto, ma a differenza di Giulio Raselli la tronista romana ha fatto la sua scelta. E, contrariamente a quanto accaduto ad Alessandro Zarino, è uscita dal programma insieme al suo corteggiatore Daniele Schiavon. La coppia è tornata in studio per raccontare come procede la loro relazione lontano dalle telecamere. (Continua dopo la foto)











Il pubblico di Uomini e Donne era molto curioso anche perché i due non possono ancora mostrarsi insieme sui social per il momento quindi tutto era avvolto nel mistero. Ma grazie alle anticipazioni un aggiornamento ora è arrivato. Dopo la scelta Giulia e Daniele sono ancora insieme e tutto prosegue a meraviglia anche nella vita reale. Tra i due l’intesa era vera: l’ex tronista ha detto di aver trovato in Daniele una persona che ha tutto ciò che cercava e di essere felice. (Continua dopo la foto)







Ma non è mancato un colpo di scena durante il racconto della vita lontano dagli studi di Giulia e Daniele. L’ex tronista ha rivelato che in questi giorni ha trascorso la maggior parte del tempo a casa del fidanzato e proprio per questo hanno preso una decisione importante. Come riporta il sito Il Vicolo delle news, dopo Uomini e Donne la coppia non perderà tempo e cercherà subito casa insieme. Dunque Giulia e Daniele sono già pronti per la convivenza. Sì, di già.

