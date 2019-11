Trono classico, quante novità nella nuova registrazione. Al centro della puntata che vedremo in onda tra qualche settimana ancora una volta Giulio Raselli. Dopo l’addio di Sara Tozzi, che nel frattempo è tornata insieme al suo ex, i colleghi dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia hanno già scelto. Alessandro Zarino ha preso un secco no da Veronica, a cui poi Maria De Filippi ha offerto il posto da tronista, mentre Giulia Quattrociocche è uscita dallo studio di Uomini e Donne con Daniele e, a quanto pare, tra i due la storia d’amore procede a gonfie vele. Tornati in studio da coppia, i due romani hanno infatti rivelato a pubblico e conduttrice che stanno già pensando di andare a convivere. Molto, ma molto meno deciso invece Giulio, che stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News farà infuriare le sue corteggiatrici. (Continua dopo la foto)















Dopo le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana scorsa, molti telespettatori hanno iniziato a pensare che Giulio Raselli fosse vicino alla scelta. Ma sbagliavano: il tronista è tutto fuorché vicino a prendere una decisione. Un passo indietro: durante la registrazione scorsa aveva lasciato lo studio per correre da Giovanna. Né lei né Giulia si erano presentate in puntata e quella mossa aveva fatto ipotizzare che Giovanna fosse la sua preferita. (Continua dopo la foto)











Ma nella nuova registrazione Maria De Filippi, invece, le due pretendenti di Giulio c’erano eccome. La prima a scendere le scale è stata Giulia, furiosa con il tronista perché non l’ha cercata dopo la scorsa puntata. I due hanno litigato, poi la corteggiatrice ha detto di essere in studio solo per chiarire e ha manifestato l’intenzione di andare via. Ma alla fine non l’ha fatto e Giulio le ha spiegato di non averla cercata perché voleva una sua reazione. (Continua dopo le foto)





Maria De Filippi ha poi mostrato cosa è successo tra Giulio e Giovanna dopo la scorsa registrazione. Di fatto nessun chiarimento: hanno discusso e lui le ha rimproverato di comportarsi un po’ da bambina e un po’ da diva. Giovanna dal canto suo non avverte l’interesse di lui. In studio la lite è continuata e le anticipazioni del Vicolo nelle News aggiungono anche che Giulio ha ammesso di essere lontano dalla scelta. Una confessione che le corteggiatrici non hanno preso bene. Furiose e in rivolta contro Raselli (che ha consigliato loro di andarsene se non vogliono accettare la sua decisione), hanno finito per discutere tra di loro.

