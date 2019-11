Elena Morali, seno al vento mini slip. Arriva la proposta choc: “Frustami!”

Elena Morali continua a far parlare di sé. In attesa di capire come stiano realmente le cose con il suo fidanzato Scintilla, eccola incendiare la rete con una serie di scatti che tolgono il fiato. Elena Morali, nel corso degli ultimi mesi ha posa seducente e passionale tra completini di pizzo super sexy e bikini mozzafiato.“Gran gnocca”, scrive un seguace esprimendosi sull’immagine in cui Elena si prepara al workout con grande spirito. “Poppe in fuori pancia in dentro e via”, chiosa di fatto la showgirl a corredo della foto in cui si mostra con un reggiseno scollatissimo e aderenti leggings. “Poppe in fuori è perfetto”, esclama qualcuno.“Bella e spiritosa”, l’apprezzamento dei fan è duplice. “Favolosa principessa”, “Meraviglia delle meraviglie”, “Più che poppe – nota qualcuno – sei eccezionale”. “Bonita”, “La perfezione non esis…”, si ricrede subito un ammiratore della Morali di fronte alla compiutezza dell’ex isolana. Continua dopo la foto















"Raffinata, fine, splendida, foto top", "Sei magnifica", "Wow la tua bellezza non ha limiti". Cascata di complimenti per l'outfit di Elena, sempre al massimo della forma fisica. E, ad un tratto, un'inaspettata richiesta: "Mi frusteresti in topless?", nessun altro commento da aggiungere. Ma chi è Elena Morali? Nata Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, il 28 gennaio 1990.Sin da giovanissima inizia con i concorsi di bellezza, tra cui Miss Padania e Miss Universo e nel 2008 vince la fascia di Miss Ciclismo.











La svolta nella sua carriera arriva nel 2010 quando prende parte a La pupa e il secchione. Nello stesso anno partecipa alla seconda edizione di Matricole e meteore, condotto da Nicola Savino e Juliana Moreira. Dopo aver fatto l'opinionista per alcuni programmi televisivi, entra nel cast di Chiambretti Nightcome ballerina. Nel 2011 conduce il reality show Uman Take Control e partecipa al video clip della canzone "U know it ain't love" di Pitbull, rapper americano.







Elena Morali ha partecipato anche all’Isola dei famosi dove ha messo in mostra tutto il suo carattere. Arriva poi l’esperienza a Colorado nella quale è ancora oggi impegnata. Proprio qui ha conosciuto l’attuale fidanzata Scintilla. Elena Morali è senza ombra di dubbio una delle grandi protagoniste di questa stagione di Colorado. Con la sua simpatia, la sua bellezza e la sua ironia ha conquistato il cuore di milioni di italiani che la seguono con passione.

