“Dillo a tutti!”. Gabriel Garko stavolta risponde alla critiche, lo fa a ‘La vita in diretta’ davanti a Lorella Cuccarini

Gabriel Garko a ruota libera, ospite de La Vita in Diretta, l'attore ha parlato del suo libro Andata e ritorno. Tanti gli argomenti toccati come tanti i veleni gettati su di lui in rete, l'ultima: quella di avere un parrucchino. Lui stesso ha voluto smentire la notizia a La vita in diretta: "Su Instagram mi dicevano che avevo il parrucchino, ma non è così. O mi dicono che ho il parrucchino o che sono rifatto!". Ha poi spiegato qual è il suo rapporto con i social network, con Instagram in particolare. "Con Instagram si può perdere troppo la mano e diventa un boomerang. Mi è capitato di pubblicare un momento personale e poi di essermi accorto di aver fatto una ca…ta. La regola da seguire è quella che il pubblico ti deve vedere solo quando sei al top. Sto ritornando sui miei passi".















Dopo la confessione sull'uomo che tentò di violentarlo a 17 anni, ha ricevuto una sorpresa da Manuela Arcuri: "Certamente io non potevo mancare. Abbiamo fatto successi straordinari. Quando vado in giro per strada, dopo un po' mi chiedono come sto e se viviamo insieme. Mi chiedono anche se faremo mai un'altra fiction insieme! Ci vedono come se fossimo la stessa persona e questo mi fa tanto piacere. Sei un grande attore e adesso anche uno scrittore. Sono curiosa di leggere quello che hai scritto… Poi faremo commenti insieme!".











Dario Gabriel Oliviero, in arte Gabriel Garko, nasce il 12 luglio 1972 a Torino. La sua età è dunque di 47 anni, mentre la sua altezza è pari a 1.90 cm. Della sua vita privata sappiamo che l'attore è il terzo di quattro figli, ed unico maschio della famiglia. Gabriel ha infatti tre sorelle, due maggiori e una minore. Il suo cognome d'arte è ispirato a quello di sua madre, Garchio.







E ancora della sua vita privata sappiamo che Garko ha avuto diverse relazioni sentimentali, alcune delle quali con grandi nomi dello spettacolo italiano. Tra le più celebri ricordiamo quella con la collega Eva Grimaldi, durata per alcuni anni. Dopo la fine della storia, Gabriel frequenta Serena Autieri, Manuela Arcuri, Cosima Coppola e Adua Del Vesco, di parecchi anni più giovane. L’attore tuttavia non si è mai sposato, e non ha una moglie.

