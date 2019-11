I presupposti perché funzionasse tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, il nuovo arrivato nel parterre del trono over di Uomini e Donne, sembravano esserci tutti. Lui è arrivato in studio per lei, lei è rimasta stregata da lui dal primo istante. Eppure poco dopo sono arrivati i primi guai. Un po’ anche ‘per colpa’ di Tina Cipollari, che ballando con il cavaliere di origine venezuelana ha fatto subito scattare la gelosia della dama torinese e poi è arrivata una foto social e infine Armando Incarnato. Sì, proprio il cavaliere napoletano che si è messo “in mezzo” a Riccardo Guarnieri e Ida Platano. È successo che Juan Luis ha condiviso su Facebook uno scatto in compagnia di una signora che, non è difficile arrivarci, non è Gemma Galgani. Lo scatto pubblicato dal cavaliere su Facebook ha scatenato un vero polverone tra i fan di Uomini e donne che non hanno affatto gradito la sua vicinanza ad un’altra donna. (Continua dopo la foto)















Sono in molti, infatti, ad essersi detti sicuri che lui non sia davvero interessato a Gemma ma che abbia deciso di corteggiarla solo per la notorietà a lei legata, visto che è una delle dame storiche del dating show e forse la più famosa in assoluto. Sulla questione ha deciso di intervenire lo stesso cavaliere, che ha categoricamente smentito che la persona con la quale si è fatto fotografare sia una sua possibile fiamma. (Continua dopo la foto)











“Ma non vi vergognate di scrivere stupidaggini, la foto che ho postato è di una mia amica carissima, che ha voluto farsi una foto con me. Che c’è di male?”, ha tuonato Juan Luis, travolto dalle critiche. Il suo commento sembra mettere a tacere qualsiasi dubbio, ma si sa, ai telespettatori nulla sfugge ed è bene che il cavaliere l’abbia capito subito. (Continua dopo foto e post)







Ma non è finita qui, perché come abbiamo visto in puntata Armando ha fatto una segnalazione su Juan Luis. Ha rivelato che a Napoli (Juan Luis abita a Sant’Antimo) corre voce che Juan Luis non sia affatto interessato a Gemma come vuole far credere. Le parole di Incarnato hanno generato l’ennesima discussione in studio, con interventi anche di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Barbara De Santi.

Juan Luis Ciano ha stregato Gemma Galgani appena arrivato a Uomini e Donne: chi è e che lavoro fa il cavaliere