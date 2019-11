La cantante ed attrice Mietta, nata Daniela Miglietta, è tornata a farsi vedere in televisione dopo un po’ di tempo fuori dai riflettori. La conduttrice Caterina Balivo l’ha invitata al suo programma ‘Vieni da me’ e qui ha raccontato diversi aspetti della sua vita, partendo dall’infanzia e soffermandosi sulla sua carriera musicale. A proposito del suo successo, ‘Vattene amore’, l’artista ha ricordato quando le giunsero dure critiche per questo brano: “Probabilmente non ha letto bene e non ha capito nemmeno chi l’ha scritta. Amedeo Minghi non è uno qualunque”. Momenti di commozione si sono vissuti quando ha parlato della sua famiglia. (Continua dopo la foto)















Lei a 12 anni per la precisione ha dovuto fare i conti con la separazione dei suoi genitori e per la sua epoca era praticamente una vergogna avere mamma e papà divisi: "I miei erano separati e all'inizio a scuola non lo dicevo. Non riuscivo a dirlo. La nostra, adesso, è una famiglia allargata. Ma non posso dire che a 12 anni, una ragazzina, l'abbia vissuta bene", ha confidato Mietta.















E poi la cantante ha ricordato un altro bruttissimo episodio, riguardante suo fratello, vittima di atti di bullismo nella sua città natale, Taranto: "Nella nostra città c'erano dei ragazzini per strada che, per un motivo o per un altro, bullizzavano mio fratello. Allora lui mi citofonava ed io correvo in suo aiuto", ha aggiunto.

Mietta è nata il 12 novembre del 1969 e da adolescente inizia già a manifestare grande passione per la musica, infatti frequenta una scuola di canto e di recitazione e forma la cover band ‘Ciak’ con altre due ragazze. Da segnalare nel 1989 il trionfo al Festival di Sanremo nella categoria ‘Nuovi’ con il brano ‘Canzoni’, scritto da Amedeo Minghi e Pasquale Panella. Ottiene inoltre il Premio della Critica ed il Telegatto d’argento come miglior rivelazione dell’anno ed un disco d’oro per aver venduto più di 100 mila copie del 45 giri. Per quanto riguarda la sua sfera privata, il 23 settembre del 2010 è diventata mamma per la prima volta. Il figlio Francesco Ian è stato concepito con il chitarrista Davide Tagliapietra. Negli anni Novanta è stata fidanzata con l’attore e modello Brando Giorgi.

