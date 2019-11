Passa il tempo e i “tenorini” de Il Volo, ovvero Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, festeggiano già i primi 10 anni di carriera. Sono tutti e tre giovanissimi, ma hanno già collezionato un impressionante serie di successi e di riconoscimenti nel mondo e, ovviamente, anche in Italia. Hanno infatti vinto un Festival di Sanremo e, 3 anni dopo, conquistato il terzo posto. E per celebrare questo importante anniversario, hanno regalato ai telespettatori di Canale 5 un grande spettacolo con un mix di immagini del concerto nella suggestiva cornice dei massi di Matera alternate ai racconti di vita dei tre ragazzi e alle clip dei loro successi. Dai concerti con Barbra Streisand alla vittoria dei Latin Grammy Awards. Il concerto 10 Anni Insieme è andato in onda martedì 19 novembre in prima serata ed è stato seguitissimo, tanto da aver vinto la gara degli ascolti. (Continua dopo la foto)















Il concerto de Il Volo su Canale5 è stato infatti seguito da una media di oltre 3 milioni e mezzo di spettatori, pari al 15,1% di share, contro i 3,1 milioni di media spettatori, pari al 14,6% di share, della replica di Adriano Olivetti La Forza di un Sogno su Rai1. Su Rai2 la quinta puntata de Il Collegio 4 è stata vista da oltre 2,5 milioni (11%), mentre su Italia1 Le Iene circa 2 milioni (12,1%). (Continua dopo la foto)











Anche la serata dedicata ai “tenorini” è stata commentatissima sui social ma qualcuno ha notato una stranezza: non hanno mai nominato Antonella Clerici. Non è un mistero, infatti, che la loro carriera sia iniziata a Ti lascio una canzone, il programma condotto dalla Clerici su Rai1, quando il regista Roberto Cenci decise di unire in un gruppo quei tre concorrenti che si erano presentati singolarmente. E alla fine insieme vinsero. (Continua dopo la foto)







“Ma il senso di fare il concerto de #IlVolo su #Canale5? Non ha senso, lo spettacolo sarebbe dovuto andare su #Rai1 dove i 3 cantanti sono nati, e magari presentato dalla Clerici”, ha commentato uno. E un altro: “(…)non hanno fatto neanche una volta il nome di Antonella Clerici“. Che nonostante non sia stata nominata nello show, ha comunque ricordato il loro anniversario con un tweet come riporta FunWeek: “Anche su canale 5, i ragazzi del volo mi emozionano sempre…. auguri per i 10anni”, ha scritto con ironia.

