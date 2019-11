Stefania Orlando ha alle spalle una lunga gavetta. Dal debutto nel programma “Si o no?” al grande successo come conduttrice del programma del mattino “I fatti vostri“, passando per il cinema, la musica e il teatro. Stefania Orlando va via da casa a soli 18 anni per seguire l’amore e prima di entrare nel mondo dello spettacolo si mantiene facendo la modella e l’agente immobiliare. Il debutto di Stefania Orlando in televisione è datato 1993, quando esordisce come valletta per il programma ”Si o no?”.

Dal 1994 passa alla RAI e diventa valletta del programma Scommettiamo che …?. Tra il 1995 e il 1996 conduce TG Rosa. Nel 1996 partecipa allo spettacolo Il Boom. Dal 1997 sarà tra le conduttrici dello storico programma di Rai 2 I fatti vostri, nel quale rimarrà per parecchie stagioni, fino al 2003. Nello stesso periodo partecipa ad altre trasmissioni RAI, come la maratona benefica Telethon (dal 1997 al 2000) e Il lotto alle otto (dal 1998 al 2001), mentre nel 2002 e nel 2003 cura i collegamenti dai Monopoli di Stato per le estrazioni finali del 6 gennaio della Lotteria Italia per le trasmissioni Torno Sabato e Uno di noi e, durante l’estate, conduce il Girofestival su Rai 3. (Continua a leggere dopo la foto)