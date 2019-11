Un malore la costringe ad abbandonare lo studio di Vieni da me e la conduttrice, dopo essersi accorta della sua assenza, genera uno scoop inatteso: “Non è che è incinta?”. Succede tutto in diretta, nell’ultima puntata andata in onda del salotto tv di Caterina Balivo. La diretta interessata, come riporta Il Giornale, è una delle opinioniste interne al programma, Rachele Di Fiore, ovvero l’attuale moglie dell’allenatore ed ex calciatore Vincenzo Montella. A un certo punto della diretta, mentre la padrona di casa era presa dalle interviste del giorno, tra Antonia Liskova, Niccolò Pagani, Fabio Canino e Irene Ferri, la commentatrice televisiva si è come ‘eclissata’. All’improvviso Rachele ha abbandonato la sua postazione canonica. Sulle prime la Balivo non se ne è accorta, ma quando ha visto il posto vuoto, mentre stava chiacchierando con la Ferri, ha subito chiesto notizie di lei. (Continua dopo la foto)















E così, approfittando dell’apparizione in scena della signora Rossella, che è un’altra presenza fissa dello staff diVieni da me nel ruolo di portavoce delle istanze del pubblico, le ha chiesto: “Rachele… non la vedo più. Tutto bene? Sta bene?”. E la signora Rossella ha informato la conduttrice e tutti presenti che Rachele Di Fiore a causa di un calo improvviso di pressione aveva dovuto abbandonare lo studio. (Continua dopo la foto)











“Mi ha lasciato in eredità i suoi anelli”, ha detto con ironia la signora, per poi spiegare che Rachele si era già ripresa dal malore e stava lentamente rinsavendo. Ma Caterina si è insospettita per il mancamento improvviso e ha iniziato a formulare delle ipotesi sul conto della moglie di Montella. “Scusa ma non è che è incinta? Non è che aspettano il quarto figlio?”, ha detto la Balivo continuando a rivolgersi alla signora Rossella. (Continua dopo foto)







Il sospetto della Balivo ha disorientato tutti i presenti e la signora Rossella ha replicato, prima di uscire di scena: “Potrebbe essere, ha il pancino sospetto? Mi vado a informare?”. Il giallo supposto da Caterina Balivo non è stato risolto e la puntata è terminata senza poter scoprire se effettivamente i coniugi Montella, sposati dal 2010, aspettino o no un altro bambino (Montella ne ha 3: 2 avuti dalla Di Fiore e il primogenito dalla ex Rita Iannaccone). Dai diretti interessati, comunque, non sono arrivate news.

