Barbara D’Urso presenta Gerry Scotti, ma la gaffe è madornale. Tutti (tranne lei) se ne accorgono

Giornata da dimenticare per la conduttrice Barbara D’Urso, protagonista ogni giorno con il suo appuntamento di ‘Pomeriggio Cinque’. Sono giorni che Carmelina va in onda tutti i giorni con i suoi tre programmi, Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live e la stanchezza, evidentemente, inizia a farsi sentire. Nella puntata andata in onda martedì19 novembre la conduttrice ha fatto una gaffe, ma non è la prima. Nei giorni scorsi, infatti, Carmelita si era resa protagonista di un’incredibile gaffe, ripetuta più volte durante la puntata. Non stiamo parlando comunque di un errore gravissimo o che possa aver leso l’immagine di qualcuno, anzi il tutto si è concluso anche con qualche risata. La presentatrice era intenta a lanciare alcune esclusive di ‘Domenica Live’ ed ha continuamente dato appuntamento ai suoi telespettatori a domani. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma il giorno dopo sarebbe stato sabato 16 novembre e quindi il pubblico ha iniziato a non comprendere. In molti si sono addirittura chiesti se fosse sopraggiunta qualche clamorosa novità nei palinsesti di Canale 5, invece nulla di tutto questo, è stata solo una gaffe della conduttrice. A quel punto regia ha avvisato la conduttrice della gaffe e lei si è ripresa affermando: “Sono le 18.00 e 18 secondi di venerdì, siamo in diretta”. Dunque, solo uno scivolone per lei. (Continua a leggere dopo la foto)











Nella puntata andata in onda martedì 19 novembre, Barbara ha compiuto un’altra serie di gaffe. Poco prima di chiudere Pomeriggio Cinque, la D’Urso ha annunciato il debutto del nuovo programma di Gerry Scotti, Conto alla rovescia, che però era già andato in onda il giorno prima. La conduttrice ha fatto confusione sulla data del debutto della trasmissione non ricordandosi che, invece, la prima puntata era andata già in onda. E social, ovviamente, si sono scatenati con ironia. Ma non è finita qui. La giornata di Barbarella è stata ricca di gaffe. Verso la fine della trasmissione, la conduttrice ha ospitato Michelle Cavallaro, una giovane autrice che ha presentato il suo nuovo libro in uscita. (Continua a leggere dopo la foto)





Barbara, prima della presentazione, non ha ben capito cosa stesse accadendo, perdendo per un attimo il controllo della situazione e affermando: “Non ho il videowall dietro di me, non so cosa stia succedendo, ma siamo in diretta!”, quando invece la ‘situazione’ era sotto controllo e lei doveva solo parlare del libro dell’autrice.

