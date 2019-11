Belen Rodriguez “da morire”. Scollatura esagerata e abito cortissimo: si mostra “così” e stende tutti

Belen Rodriguez “da morire”. Che la showgirl argentina sia una meraviglia della natura, è cosa nota. Ma certi giorni è, se possibile, più bella di altri. Beln Rodriguez è molto seguita sui social dove posta spesso foto che la ritraggono in tutto il suo splendore. Belen Rodriguez in questo periodo è più bella che mai e il merito è senza dubbio anche del suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino. I due si erano conosciuti ad Amici e si erano innamorati. All’epoca Stefano era fidanzato con Emma Marrone ma dopo poco la sua relazione finì per “colpa” di Belen. Il pubblico, all’inizio, non prese bene la nascita della loro storia. Poi, con il tempo, tutti capirono che tra loro era amore vero. Così, quando i due annunciarono la separazione, per il pubblico fu uno choc. Dopo diversi anni lontani e dopo varie relazioni, i due sono tornati insieme e sono più innamorati che mai. Sarà anche tutto questo amore a rendere la Rodriguez così bella? Forse. Continua a leggere dopo la foto















Ma certo c'è anche lo zampino di madre natura che con Belen è stata davvero molto generosa. Attualmente l'argentina è molto impegnata anche dal punto di vista lavorativo, in particolare con la conduzione di Tu Si Que Vales. Martedì 19 novembre Belen ha pubblicato delle storie Instagram mentre è intenta a registrare una nuova puntata del programma. In quelle storie Belen appare davvero in forma smagliante. Clamorosa.











Nella storia Belen si riprende dall'alto e mostra le sue curve mozzafiato. La scollatura è profondissima e fa girare la testa. Che roba! Belen era seduta accanto ai suoi colleghi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, che nei video scherza con lei. Nelle immagini la Rodriguez indossa un completo con una profonda scollatura che lascia scoperte le spalle. Ma gli occhi di tutti cadono sul suo seno abbondante e sensualissimo.





Visualizza questo post su Instagram Siguiendo siempre el sol ☀️ @mefuireal Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 15 Nov 2019 alle ore 5:54 PST

Visualizza questo post su Instagram E ancora tu Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 22 Ott 2019 alle ore 11:55 PDT

A completare quel look audace, Belen indossa una gonna aderente con tanto di spacco vertiginoso. Di recente Belen ha voluto mettere a tacere il gossip che circola sul conto suo e di Giulia De Lellis: "Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade, mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto".

