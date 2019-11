“Ti sta soltando usando!”. UeD: Gemma Galgani in lacrime: il medico è costretto a intervenire

Ci risiamo, Gemma Galgani ha di nuovo problemi coi suoi cavalieri e nuove discussioni animano lo studio di Uomini e Donne oggi con la continuazione del Trono Over. In realtà è una vicenda già bella che iniziata e il tutto prende inizio da dove li abbiamo lasciati ieri. Continuano i litigi tra dame e cavalieri. In particolare, il pubblico di Canale 5 vedrà scontrarsi Gennaro con Valentina, Valentina M. e Diana. Alla fine dell’accesa discussione generale tra loro, l’ultima decide di chiudere sia con Gennaro che con Moreno. Maria De Filippi nota poi che c’è qualcosa che non va tra Armando Incarnato e Veronica. Cosa è successo tra loro?

Il cavaliere decide di raccontare così quanto sta accadendo tra loro. Scendendo nel dettaglio e secondo quanto rivela il napoletano, la dama non riuscirebbe ad avere fiducia in lui. La donna teme che Armando voglia conoscerla solo perché Ida l’ha rifiutato. Incarnato non riesce a capire il motivo per cui Veronica continui a pensare al suo percorso con la Platano. Dalla parte sua, la dama ammette di non ricevere le attenzioni che vorrebbe da parte del cavaliere. Continua a leggere dopo la foto