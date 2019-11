“Continuerò a occuparmi degli animali e a cercare di salvarne sempre di più. Sempre con Striscia? Ci sono delle grosse novità, ma per ora non posso dire nulla”, con queste parole dette a Libero, Edoardo Stoppa, lo storico inviato di Striscia la Notizia, ha lasciato intendere che forse sta per dire addio al programma. Pare che il marito di Juliana Moreira voglia prendersi una pausa dal tg di Antonio Ricci. “Sto lavorando a un format speciale sul benessere psicofisico di uomini e donne”, ha spiegato Stoppa. Ma sì, continuerà a occuparsi di animali maltrattati o in difficoltà. Come Antonio Ricci aveva spiegato in conferenza stampa, “la zona inviati è una zona fluida, sarà dinamica e non mancherà niente…”. Ma certo, dopo tutti questi anni, la mancanza di Edoardo Stoppa si sentirà. Ma chi prenderà il suo posto? Un’idea c’è. Anche perché nelle ultime ore, Striscia la notizia ha fatto un nuovo acquisto. Ed è stato mandato in onda il suo primo servizio. Continua a leggere dopo la foto















Di chi si tratta? Di Roberto Lipari, ovvero il comico siciliano che è diventato famoso per aver partecipato a un programma di Diego Abatantuono su La7. Ma che servizio ha realizzato per Striscia la Notizia Roberto Lipari? Ha realizzato un servizio su alcuni mancati pagamenti Imu da parte del Ministero della Difesa. Roberto Lipari ha intervistato, nel servizio, il sindaco di Fontana Liri Gianpio Sarraco. Ma chi è Roberto Lipari?











Conosciamolo meglio. Si tratta di un giovane artista di cabaret nato tra le file del laboratorio comico palermitano "La Carovana Stramba". A oggi è fisso nel cast dello storico laboratorio Zelig di Viale Monza e gestisce un Lab tutto palermitano al Convento Cabaret con i comici Matranga e Minafò. Per quest'ultimi ha collaborato ai testi per Made In Sud Rai 2. Roberto Lipari ha anche scritto un libro e ora inizia la sua avventura a Striscia la Notizia.





Prenderà il posto, a quanto pare, di Edoardo Stoppa che, per il suo impegno in difesa degli animali, ha ricevuto la medaglia d'argento al merito della Sanità pubblica con la motivazione seguente: "Conduttore televisivo definito 'fratello degli animali' si è distinto per il costante impegno nella difesa degli amici a quattro zampe, portando alla ribalta dei media moltissimi casi di abuso e sfruttamento di animali sia in Italia che all'estero,

fornendo spesso un concreto aiuto alle forze dell’ordine e meritando il plauso delle associazioni animaliste di tutto il Paese. Nel marzo 2015 è divenuto socio benemerito dell’Associazione Nazionale Carabinieri, per l’impegno profuso e per il prezioso supporto fornito a tutela della sanità e del benessere animale”.

Edoardo Stoppa e la sua troupe aggrediti durante un servizio per Striscia la Notizia