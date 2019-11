Marcello Sacchetta è un ballerino e conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi. Appassionato di danza fin da bambino, e seguendo le orme del suo mito Michael Jackson, a nove anni ha iniziato a ballare come un professionista e a diciassette si è trasferito a Roma per completare gli studi presso il Teatro dell’Opera. Da quel momento la sua carriera di Marcello Sacchetta è stata costellata da moltissime collaborazioni con coreografi importanti. Tra gli altri, il ballerino ha infatti lavorato con Giuliano Peparini, Bill Goodson, Luca Tommassini e Franco Miseria. Successivamente è stato anche ingaggiato da artisti del calibro di Mika, Justin Bieber, Daniel Erzalow, Elisa, Renato Zero, Claudio Baglioni, David Guetta, Will I Am, Adriano Celentano, Massimo Ranieri e Raf. Nel 2017 Marcello Sacchetta è stato protagonista del videoclip musicale di Anna Tatangelo, e anche della canzone Spirito libero di Giorgia e Mi fai stare bene di Biagio Antonacci. (Continua dopo la foto)















Anche grazie ad Amici di Maria De Filippi Marcello Sacchetta diventa molto popolare. Prima, nel 2002, è stato un concorrente ufficiale del talent ma con un percorso poco fortunato. Poi, nel 2013, è tornato nella scuola ma nel team dei ballerini professionisti e 2 anni dopo Maria De Filippi ha deciso di affidargli la conduzione della striscia quotidiana del programma. Marcello ha quindi iniziato a condurre il daytime in coppia con Stefano De Martino, con cui è nata da subito una bellissima amicizia. Poi Sacchetta è stato affiancato da Paolo Ciavarro e Lorella Boccia e con quest’ultima è stato confermato al timone dell’edizione 19. (Continua dopo la foto)











Ad Amici Marcello Sacchetta ha trovato anche l’amore. Da tanti anni infatti è legato a Giulia Pauselli, anche lei ballerina ed ex concorrente del talent arrivata in finale nell’edizione poi vinta da Emma Marrone. La coppia ha tenuto la storia segreta per moltissimo tempo e solo un paio di anni fa ha scelto di uscire allo scoperto. Oggi entrambi lavorano come professionisti nel corpo di ballo di Amici e convivono a Roma. Una storia d’amore solida che procede a gonfie vele. (Continua dopo le foto)







Marcello Sacchetta è nato a Napoli il 25 agosto 1983 sotto il segno zodiacale della Vergine, è alto circa un metro e settantacinque centimetri e pesa circa settantadue chilogrammi, e tempo fa è stato protagonista di un gossip secondo cui Belen Rodriguez, tornata di recente con Stefano De Martino, aveva causato una lite fra i due ballerini. Un pettegolezzo che è stato però poi smentito dai diretti interessati, De Martino e Sacchetta, con un video pubblicato su Instagram in cui scherzano e si divertono insieme.

