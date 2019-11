“Mi ha detto delle cose terribili…”. Rottura Paola Caruso e Moreno, la rivelazione di Barbara D’Urso è da brividi

La love story tra Paola Caruso ed il suo fidanzato Moreno è ufficialmente naufragata nei giorni scorsi, come confermato dalla stessa ragazza a ‘Novella 2000’: “Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto. Io non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei (Veronica Graf n.d.r), ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto. Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di cui al momento non posso proprio parlare”. Ed a soffermarsi su questo delicato argomento ci ha pensato anche la conduttrice Barbara D’Urso durante ‘Pomeriggio 5’. Carmelita ha espresso tutto il suo dispiacere per ciò che è successo alla sua amica ed ha confessato di essersi sentita con l’ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’, la quale le ha fatto dei racconti molto spinosi. (Continua dopo la foto)















“A me dispiace molto per Paola. Lei mi ha raccontato alcuni di questi episodi che, se fossero veri…sono veramente gravi”, ha detto la D’Urso confermando ciò che già aveva riportato ‘Novella 2000’. Ma ormai è solo questione di tempo per conoscere definitivamente ed in maniera ufficiale le motivazioni che hanno indotto Paola a lasciare il suo ex partner. (Continua dopo la foto)















Barbara ha infatti confermato che, salvo imprevisti dell’ultim’ora o risvolti clamorosi, la Caruso parlerà della sua vicenda amorosa a dir poco turbolenta nella prossima puntata di ‘Domenica Live’, in programma domenica 24 novembre su Canale 5. In quella occasione la bellissima Paola sarà in grado di spiegare al pubblico tutti i dettagli della sua relazione con Moreno Merlo. (Continua dopo la foto)

La Caruso è nata il 17 gennaio del 1985, è laureata in Giurisprudenza ed ha una grande passione per l’equitazione. In una puntata di ‘Domenica Live’ confessò di essere stata adottata e di non conoscere i suoi genitori biologici. Prima di fidanzarsi con Moreno Merlo, in passato ha avuto diversi flirt con il figlio di Paolo Bonolis, Daniele Interrante, Andrea Casalino e Lucas Peracchi. Ammise inoltre di essere attratta fisicamente da Luca Onestini, ma con lui non si arrivò mai ad una love story vera e propria. Adesso che la sua vita sentimentale sembrava stesse prendendo la giusta direzione, è giunta la doccia fredda. E non resta che aspettare ancora qualche giorno per conoscere queste ragioni gravi che hanno portato all’interruzione del rapporto tra Paola e Moreno.

