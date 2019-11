“Mamma a 52 anni”. Vieni da me, Stefania Orlando spiazza Caterina Balivo

Vieni da me, Stefania Orlando rivela il suo sogno più grande. Cosa ha rivelato la bella attrice a Caterina Balivo? Qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Stefania Orlando, a luglio 2019, dopo ben 11 anni di fidanzamento, ha sposato il fidanzato Simone Gianlorenzi. L’evento, ufficializzato da Rita dalla Chiesa col rito della sabbia, è stato molto seguito anche dai paparazzi. “Sono stati molto carini. Ci hanno regalato l’album di matrimonio”, ha raccontato Stefania Orlando. A Vieni da me, Stefania Orlando ha parlato anche della sua mancata maternità, rivelando di sentire forte, ora, il desiderio di diventare madre. Anche il marito Simone Gianlorenzi ha rivelato di non aver mai pensato a diventare padre: “Ho accantonato a priori scegliendo la strada del musicista. Pensi ad una vita sempre fuori. Oggi non lo cerchiamo ma nemmeno lo evitiamo”. Insomma, pare che le cose siano cambiate. E pare che il desiderio di allargare la famiglia sia comune a entrambi. Continua a leggere dopo la foto















"Non ho mai sentito questo forte desiderio di diventare mamma. Quando ci siamo sposati, mia nipote Greta ci ha portato le fedi e lì è scattato qualcosa in me – ha spiegato a Vieni da me – come se tutto a un tratto si fosse svegliato un istinto che, onestamente, non ho mai provato. Ne ho parlato con Simone e lui ha accolto la notizia con felicità. Non so cosa accadrà e nemmeno cosa deciderà per noi Madre Natura, ma sento che è arrivato il momento". Ricorrerà a tecniche artificiali?











No, non ci pensa. Vuole fare un figlio in modo naturale. "Posso ancora avere dei figli in modo naturale, potrebbe essere una cosa meravigliosa", ha rivelato dunque la Orlando. La bella coppia di sposini si sarà già messa al lavoro per il loro erede? Beh, i due non sono scesi proprio nel dettaglio. Però tutti hanno pensato la stessa cosa: sì, si sono già messi al lavoro… Pur nella consapevolezza che le cose non saranno facili…





“Sarà un po’ più difficile, ma non è mai troppo tardi. Mi do un limite, però…” ha detto. Durante l’intervista Stefania Orlando e il marito hanno ricordato anche il matrimonio. “Un matrimonio bellissimo, proprio come lo volevamo noi. Io spesso mi annoio ai matrimoni, tra chiesa e ristorante, mi sono sposata ed ho festeggiato nello stesso posto” , spiegando che il marito è “l’amore vero”.

