“Ho dormito in macchina per settimane”. Vieni da me, Antonia Liskova racconta il suo periodo buio

Durante la puntata di Vieni da me andata in onda martedì 19 novembre 2019, è stata ospite Antonia Liskova, l'attrice slovacca ormai naturalizzata italiana. Durante l'intervista con Caterina Balivo, l'attrice ha parlato della sua infanzia difficile, dell'arrivo in Italia e del successo arrivato all'improvviso. Durante la puntata, Antonia Liskova ha anche parlato dell'ultimo film che la vede tra i protagonisti: "A Tor Bella Monaca non piove mai", di Marco Bocci. "Credo che il titolo si riferisca ai monsoni – ha detto l'attrice – che si aspettano in India per poter coltivare. Lì non piove su questi sogni. Conosco la periferia di Roma, ci vivo da tantissimi anni. E mia figlia di 14 anni ha amici che vivono in situazioni disagiate. Smettono di sognare troppo presto, perché si sentono inadeguati e vedono gli altri con i vestiti firmati… La criminalità esiste e la percepisco", ha detto la donna.















Antonia Liskova, che oggi è un'attrice famosa e amatissima, non ha avuto una vita facile. E ha raccontato tutto a Vieni da me: "Ci ho sofferto, ci ho pianto, ci ho riso… Io vengo da una famiglia non molto lontana dalle condizioni che si vivono nel quartiere di Tor Bella Monaca. Non potevamo permetterci nemmeno il mangianastri per ascoltare la musica. Io ascoltavo la radio, mi scrivevo il testo e fingevo di averla ascoltata tante volte. Ci cascavano tutti". Non era spensierata come i bambini meritano di essere.











In casa non c'erano soldi e Antonia usava i vestiti dismessi: "Io indossavo i vestiti dei miei cugini, la mia prima maglietta è arrivata a 15 anni. Me l'ha comprata mamma!". La Liskova è arrivata in Italia quando aveva 18 anni. E anche al suo arrivo nel nostro Paese, le cose per lei non sono state facili. "Dovevo prendere una stanza, ma non avevo la caparra. Quindi ho dormito in macchina qualche settimana. Ho fatto anche la cubista prima di diventare attrice" ha raccontato di fronte al pubblico attonito.





Ma poi è riuscita a realizzare il suo sogno, quello di diventare un'attrice. Antonia, infatti, è arrivata in Italia per poter realizzare quel sogno nel cassetto. E ce l'ha fatta. Poco dopo essere arrivata in Italia, ha recitato in alcune fiction di successo come Incantesimo e Tutti pazzi per amore. Oggi Antonia è una donna felice e ha anche trovato l'amore. Lui è Gabriele Guidi, che le avrebbe fatto addirittura una proposta di matrimonio. L'attrice ha già un divorzio alle spalle:

prima era sposata con Luca dal quale ha avuto una figlia, Liliana: “Dopo la separazione ho deciso di prendere una casa a 10 minuti da quella del mio ex, in modo che la logistica fosse semplificata. Io e lui dividiamo spese e accudimento, perché la figlia è di entrambi. Non capisco chi si separa accapigliandosi, fa solo il male dei figli”.

Antonia Liskova: età, altezza, peso, figli e marito