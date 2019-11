Molti di voi lo ricorderanno come Ciccio Martini di “Un medico in famiglia”, ma la sua prima apparzione televisiva è avvenuta anni prima. Il dolce Micheal Cadeddu era il mitico “Lenticchia” nel programma di intrattenimento per ragazzi di Raiuno “Solletico”. Tra il 1994 ed il 2000 il contenitore pomeridiano condotto da Mauro Serio e Elisabetta Ferracini ospitava cartoni animati e serie televisive; grande spazio era dedicato anche ai giochi interattivi via telefono. Il programma andava in onda in diretta dagli studi Rai della Fiera di Milano, tranne la prima edizione trasmessa dagli studi Rai di Torino. Dal 1994 al 1996 Micheal Cadeddu prende parte al programma, ma sarà la sua parte nella serie ‘’Un medico in famiglia’’ a dargli grande notorietà. Era il 1998 quando l’attore faceva il suo esordio nella fiction con protagonista nonno Libero, Lino Banfi, nei panni di Ciccio Martini. (Continua a leggere dopo la foto)















Nello stesso periodo Micheal Cadeddu lavora alla miniserie televisiva in quattro puntate, “Amico mio” con Massimo Dapporto, per la regia di Paolo Poeti. Da bambino si trasforma in giovane attore e approda in teatro alle “Baruffe chiozzotte” nel celebre allestimento di Giorgio Strehler. Non solo, l’attore film come “La rabbia in pugno” e “La montagna silenziosa” con Claudia Cardinale. (Continua a leggere dopo la foto)











Oggi quel bambino ha 32 anni, è sposato ed è diventato papà ma, soprattutto, non fa più l’attore. Michael Cadeddu, dopo una lunga parentesi dedicata alla recitazione, ha infatti deciso di dedicarsi ad un’altra sua grandissima passione: quella per i cavalli. “Fra un buco e l’altro della mia attività di attore, correvo sempre all’ippodromo e in scuderia a montare ed imparare: – ha raccontato a La Gazzetta dello sport – dai 14 anni in poi, quando sono entrato in età da motorino, appena possibile me ne andavo a Capannelle. Ho sempre saputo che anche quello era parte della mia vita.” (Continua a leggere dopo la foto)





L’ex Ciccio di “Un medico in famiglia”, nipote di Lino Banfi, è stato ospite del “Live – Non è la D’Urso” per parlare della sua nuova vita. Oggi vive a Düsseldorf con la moglie e il figlio. “La mia vita è molto diversa ma non fraintendetemi: io sono e resterò per sempre il nipote di Lino Banfi”, ha detto ironico l’ex attore.

