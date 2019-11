L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso è stata particolarmente infuocata. E non solo per lo scontro durissimo tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria e per le rivelazioni scioccanti di Heather Parisi, che per la prima volta ha rivelato di aver subito violenze domestiche per sette anni. C’è stato anche un bacio saffico nel corso della serata di lunedì 18 novembre.

D’altronde Barbara D’Urso aveva annunciato che sarebbe stata una puntata dalle tinte hot l’ultima di Live – Non è la D’Urso e così è stato. Ma partiamo dall’ingresso in studio di una delle ospiti più attese, arrivata direttamente da Toronto, Canada. Stiamo parlando di Laura Desiree, una delle conduttrici di Naked News, il popolare notiziario canadese famoso per le conduttrici che danno le notizie mentre si spogliano davanti alla telecamera. (Continua dopo la foto)