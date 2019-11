Un botta e risposta con la conduttrice che non è passato inosservato quello andato in scena nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Protagonista, per la seconda settimana di fila, Paolo Brosio che, a proposito dei precedenti, è intervenuto nel bel mezzo dello spazio dedicato all’intervista esclusiva di Heather Parisi per fare una precisazione. Brosio voleva spiegare il malinteso sulle sue dichiarazioni della settimana scorsa. Nel dettaglio l’uscita mentre in studio si parlava dello scandalo degli abusi sessuali all’interno della chiesa: “Chi se ne frega dei casi dei preti che molestano i minori!”. Parole che hanno lasciato di sasso il pubblico e gli altri ospiti vip della trasmissione. Dunque Paolo Brosio ha chiesto alla padrona di casa la possibilità di chiarire quel suo intervento subito finito sulla graticola, ma ne è nato un piccolo scontro. (Continua dopo la foto)















“Ti dò tre secondi, al volo, perché non c’entra niente con questo argomento”, ha detto Barbara a Brosio, dal momento che la richiesta di chiarimento del giornalista è arrivata mentre stava parlando Heather Parisi, che per la cronaca ha confessato per la prima volta di aver subito violenze domestiche per sette anni. Ma Brosio, che occupava una delle famose sfere, non ha preso bene quell’appunto della conduttrice. (Continua dopo la foto)









“Eeehh tre secondi, allora vado a casa”, ha ribattuto. E anche questa volta ha fatto innervosire Barbara D’Urso, che dopo quell’uscita l’ha ‘aggredito’ così: “E allora vai a casa, Paolo!”. E poi la presentatrice gli ha ripetuto: “Devi fare una precisazione in tre secondi, perché è un altro argomento rispetto a quello di cui stiamo parlando”. (Continua dopo la foto)







A quel punto Brosio si è calmato e ha avuto modo di spiegare di essere stato frainteso la scorsa settimana. “La mia frase ‘chi se ne frega’ – ha spiegato il giornalista – era proprio il contrario di quello che si è capito. Io mi riferivo al fatto che Serena Grandi era fuori luogo, perché è inutile raccontare sempre le stesse cose se poi non si procede con la denuncia facendo nomi e cognomi”.

