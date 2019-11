Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, le cose non vanno affatto bene. La coppia, nata, innamorata, lasciata e poi ripresa a Uomini e Donne è stata ancora protagonista della nuova puntata del trono over. La discussione in studio è partita dalla carezza che Armando Incarnato ha fatto a Ida: Riccardo non ci ha visto più per la gelosia, ma poi sono sorti ben altri problemi. Armando, che ha un breve passato con la dama, è stato quindi attaccato da Gianni Sperti ma ha subito precisato che il gesto non voleva dir nulla: “Durante la conoscenza mia e di Ida – ha raccontato il cavaliere – lei ha detto ‘Tu mi stai aiutando tanto’, quindi quando io le ho fatto con le mani così era per dire ‘Non ricadere in quella situazione’”. Ma guardando tutta la puntata in questione appare chiaro che Ida e Riccardo abbiano seri problemi di comunicazione. (Continua dopo la foto)















“Tu – ha infatti detto a Ida Riccardo – per me non sei proprio partita, non avevi proprio intenzione di ricominciare”. E lei: “Non mi desideri, non mi sento amata. Vorrei delle attenzioni”. Parole forti che hanno spinto Maria De Filippi a intervenire. La conduttrice ha chiesto al tarantino se la dama gli piacesse veramente e lui, come più volte ribadito, ha assicurato che non ha mai provato nulla del genere per un’altra donna. (Continua dopo la foto)









“Magari ti piace una che caratterialmente non è perfetta, esteticamente non è perfetta e per lei trovi più trasporto. Un’attrazione fisica ci deve essere”, ha provato a incalzarlo Maria. “Maria, ma c’è! Ma è lei che si è intestardita…”. “No, se poi non la baci per un’ora…”, ha insistito la De Filippi mandandolo totalmente in crisi. Riccardo a quel punto è uscito dallo studio e a fine puntata si è vista Ida piangere su una sedia. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram “Non è successo niente, punto!” #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 18 Nov 2019 alle ore 6:39 PST



Certo, i problemi di coppia sembrano non mancare tra Ida e Riccardo ma nonostante tutto sembra che la loro storia resista. Per quanto, però, non è dato da sapere. Nel frattempo, dopo la puntata, la Platano ha aggiornato il suo profilo Instagram: la dama si consola ancora una volta con l’amica Gemma Galgani, a cui ha riservato una bellissima dedica d’amicizia sotto alla foto social: “’Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita ,ma so tanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore’”. Per sempre amica mia”.

