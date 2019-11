Paola Ferrari è una giornalista e conduttrice tv. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come attrice di fotoromanzi in Grand Hotel e debuttato in televisione nel 1977 come centralinista in Portobello, condotto da Enzo Tortora, ma a partire dagli anni Novanta Paola Ferrari è diventata attiva in Rai, dove ha condotto i principali programmi sportivi come La Domenica Sportiva e 90º minuto. Ma sono diverse le trasmissioni che ha guidato nel corso degli anni.

Oltre ai due programmi sportivi per eccellenza della televisione pubblica, la Ferrari è stata al timone di Tg2 Costume e società, Tg2, Pole Position, I figli di Eupalla, Dribbling Mondiale, Martedì Champions, Un mercoledì da campioni, Notti mondiali, Stadio Europa, UEFA Euro 2016. Ma non solo giornalismo sportivo: ha anche partecipato alla primissima edizione di Ballando con le stelle e a Le spose di Costantino. Nel settembre 2014, dopo essere stata sostituita alla conduzione de la Domenica sportiva dalla collega Sabrina Gandolfi, ha fatto scalpore il suo dissenso in merito all’allontanamento dalla trasmissione, entrando in polemica con la nuova conduttrice e con il collega Marco Mazzocchi. (Continua dopo la foto)