“Stop”. UeD, Ida e Riccardo scende il gelo: le parole della dama non accettano margine d’errore

È destinato a passare alla storia come una della edizioni più turbolente di sempre quella di quest’anno al trono over. A tenere banco sempre loro, Ida Platano e Gemma Galgani. Per la dama torinese il periodo è particolarmente difficile, altrettanto per la bionda e bellissima Ida Platano che pare stia vivendo un momento duro con il suo Riccardo. Dopo la separazione e il riavvicinamento infatti, tra Ida Platano e Riccardo le cose non sembrano andare come dovrebbero. I due sembrano non riuscire a trovare un punto d’incontro. La scorsa puntata li abbiamo visti discutere tra loro e prendersela con Armando Incarnato. Oggi Ida entra in studio e spiega che ci sono ancora delle incomprensioni tra loro. Di che natura non è ancora chiaro ma sono molti quelli che scommettono che prima della fine del nuovo ciclo di Uomini e Donne ci sarà una rottura tra i due. Continua dopo la foto















Passando da Ida Platano a Gemma Galgani invece non mancano gli scontri in studio tra la dama torinese e Tina Cipollari. In particolare, la donna si sfoga dopo la scorsa puntata poiché l’opinionista ha chiesto a Juan Luis di ballare e lui ha accettato. A questo punto, lui le ha spiegato di aver ballato con Tina solo per galanteria. Dunque, di fronte a questa spiegazione, Gemma ha accettato la situazione e si è detta furiosa con la Cipollari. Oggi in studio, dopo aver preso visione dello sfogo della Galgani, l’opinionista non riesce a trattenere la rabbia. Continua dopo la foto









Non solo, la dama torinese si dice delusa anche da Gianni Sperti, il quale ha accettato di consegnare a Juan Luis un peluche da parte di Tina. Si accendono diverse Filippi informa la Galgani che è arrivato un mazzo di fiori per Juan Luis. La conduttrice ammette di aver pensato che il mittente fosse proprio lei, ma non è così. Infatti, la dama nega di aver inviato questo dolce pensiero al venezuelano. Continua dopo la foto







Non si capisce chi possa essere stato, visto che anche Tina dichiara di non saperne nulla. Insomma, una puntata a tinte fortissime. Resta da capire come si comporterà Maria De Filippi in tè tutto questo, la padrone di casa non è mai intervenuta. Chi lo sa che stavolta non decida di scendere in campo.

Ti potrebbe interessare: “Volete la verità?”. E Francesca Fialdini ‘esplode’: la frecciatina è pesantissima