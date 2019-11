“Volete la verità?”. E Francesca Fialdini ‘esplode’: la frecciatina è pesantissima

Francesca Fialdini, fresca conduttrice di ”A ruota libera”, è stata ospite di TvTalk dove ha parlato della trasmissione che conduce. La giornalista è convinta di aver trovato lo show adatto a lei ed è felicissima di questa nuova avventura in Rai, anche perché, secondo quando riportano i dai Auditel dell’ultima settimana, i numeri di ”A rota libera” sono in costante crescita. Francesca Fialdini è riuscita a rivitalizzare un delicato slot che, in Rai, è da sempre temutissimo. Assegnata lo scorso anno al programma La Prima Volta, la stessa fascia oraria vedeva la conduttrice Cristina Parodi barcamenarsi alla meglio ottenendo risultati non entusiasmanti, sonoramente battuta dalla concorrenza esterna e interna, con Kilimangiaro di Rai3 a incalzarla da vicino. (Continua a leggere dopo la foto)















Con Francesca Fialdini, quella “terra desolata” ha invece ripreso vita e gli ascolti di Rai1 sono tornati a lievitare, senza dissipare i numeri entusiasmanti di Mara Venier che spopola nella prima parte del pomeriggio domenicale. Grande rivincita, dunque, per la conduttrice toscana nonché duplice vittoria, non soltanto sulla Parodi ma – assieme all’ex collega Tiberio Timperi – anche sulla coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che li hanno sostituiti alla Vita in Diretta e che non navigano certo in buone acque, ottenendo risultati inferiori ai loro predecessori. (Continua a leggere dopo la foto)









A questo proposito la giornalista toscana ha parlato de ”La vita in diretta” ed lo ha fatto senza peli sulla lingua. “Quel tipo di impegno specifico oggi non mi manca. Avevo bisogno anche io di prendere la giusta distanza da alcune tematiche che di fondo non ho mai condiviso”. Non è finita qui, perché Francesca Fialdini ha anche spiegato il suo punto di vista: “Non ho mai fatto mistero di non condividere scelte che allungassero la cronaca nera parlando di attualità quando non necessariamente l’attualità avrebbe dovuto portarci in quella direzione. (Continua a leggere dopo la foto)





E preferendo un alleggerimento che però alle volte facevamo fatica a portare”. Infine ha detto: “Però da questo punto di vista mi sento di dire che indipendentemente da chi conduce La vita in diretta è il format che andrebbe probabilmente rivisto”. Dopo queste parole della Fialdini c’è stato anche l’applauso del conduttore Massimo Bernardini. Poi la stoccata: “Volete la verità? Scusatemi Alberto e Lorella ma non vi ho mai visto. Solo una volta collegata con voi per una breve partecipazione”.

