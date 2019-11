Da sette anni a capo de reality tv americano ‘Vite al limite‘ c’è il dottor Nowzaradan. Il medico segue il drastico percorso di dimagrimento di persone patologicamente obese (parliamo di 200 o 300 chili), documentando per un anno le varie tappe della dieta e dell’intervento di bypass gastrico a cui vengono sottoposte. Il dottor Nowzaradan diventato ormai una figura mitologica sul piccolo schermo e sul web, complici la sua espressione sempre identica e i suoi rimproveri senza margine di replica. Younan Nowzaradan è un chirurgo iraniano-americano di 74 anni, specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica. Si è laureato in medicina a Teheran e poi ha proseguito le specializzazioni negli Stati Uniti.

Lavora in vari ospedali del Texas e in particolare è a capo della clinica di Houston dove è anche ambientato il docu-reality. Viene considerato uno dei massimi esperti del trattamento dell’obesità e delle tecniche laparoscopiche di bypass gastrico, che esegue anche su pazienti ad alto rischio. Nonostante abbia vissuto in un territorio molto complesso sia politicamente sia economicamente, la sua ambizione ha portato velocemente il dottor Nowzaradan al successo. Dopo aver terminato la sua formazione medica a Teheran, infatti, Younan Nowzaradan è emigrato negli Stati Uniti, dove ha continuato a studiare e dove attualmente lavora e conduce la sua vita. Non sappiamo molto circa la sua infanzia e adolescenza, anche perché il Dr. Nowzaradan è arrivato al successo internazionale. (Continua a leggere dopo la foto)