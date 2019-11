“Sono stata con lui”. Floriana Secondi svela il flirt (vip). Barbara D’Urso resta senza parole: “Ma davvero?”

Floriana Secondi è tornata negli studi di Domenica Live per cercare di chiarire in maniera definitiva la vicenda spinosa che l’ha coinvolta con Daniele Pompili. La voce del video per adulti della Secondi è circolata per un po’ ma la ex gieffina ha voluto smentire tutto. Il video sarebbe stato girato insieme all’ex compagno Daniele Pompili. Il filmato in questione era stato pubblicizzato da una serie di foto in cui la Secondi e Pompili comparivano su un divano in atteggiamenti intimi. Proprio per commentare quelle foto, Barbara D’Urso ha invitato a Domenica Live Floriana Secondi affinché anche lei potesse dire la sua e raccontare la sua versione. “È stata una persona che conosco, che mi ha ricattata – ha detto – Voleva che io fingessi di essere la sua fidanzata, perché lui è omosessuale, l’ho detto”. (Continua a leggere dopo la foto)















”Lui ha detto che mi avrebbe aiutata, è una persona che ha intorno persone molto potenti. Diceva che poteva aiutarmi. Mi ha fatto fare delle serate, non mi ha mai pagato e poi mi ha chiesto di fare quelle foto. Non sono nuda in nessuna di loro”. Durante la chiacchierata con Barbara d’Urso, è emerso uno stuzzicante gossip: la Secondi ha rivelato a sorpresa di aver avuto un flirt in passato con Teo Mammucari.









“Certo, perché no? L’ho detto anche tanti anni fa. Io non mi vergogno di dire quello che faccio”, la risposta della Secondi. “Non lo sapevo”, ha infine chiosato la conduttrice napoletana.

Dopo l’intervista della romana è stata la volta di Kikò Nalli. È apparso come ospite per raccontare la sua versione sul chiacchierato scandalo che ha visto protagonista la sua fidanzata Ambra Lombardo, beccata con Gaetano Arena (anche lui ex gieffino). Ambra ha assicurato di non aver mai tradito Kikò e quest’ultimo è convinto che la foto del bacio tra lei e Gaetano, immortalato da Diva e Donna non provi niente e sia addirittura una “trappola”. (Continua a leggere dopo la foto)





Kikò è apparso molto stizzito: “Mi ha contattato Alessio Fiumara, il paparazzo di quella foto, dicendo di aver avuto il mio numero privato da Mediaset. Barbara, ti chiedo: se io avessi il tuo numero secondo te mi permetterei di darlo ad altri? Mediaset ha fatto una cosa del genere? Non sono ironico. Mediaset può dare il mio numero? Voglio che la produzione chieda al paparazzo perché ha detto così. Sono arrabbiato con il meccanismo, con la situazione. Hanno lucrato su me e Ambra, abbiamo famiglie che stanno soffrendo per una ca***ta”.

“Adesso parlo io!”. Barbara D’Urso zittisce Kikò Nalli a Domenica Live. Parole fortissime contro di lui