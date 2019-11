“Adesso parlo io!”. Barbara D’Urso zittisce Kikò Nalli a Domenica Live. Parole fortissime contro di lui

E chi lo avrebbe mai detto che Barbara D’Urso se la sarebbe presa proprio con lui, persino con lui! C’è attrito tra Barbara D’Urso e Kikò Nalli: è successo qualcosa di strano nel corso della puntata di Domenica Live del 17 novembre. Il noto parrucchiere ed ex concorrente del Grande Fratello (nonché in passato marito di Tina Cipollari) è apparso come ospite per raccontare la sua versione sul chiacchierato scandalo che ha visto protagonista la sua fidanzata Ambra Lombardo, beccata con Gaetano Arena (anche lui ex gieffino). Ambra ha assicurato di non aver mai tradito Kikò e quest’ultimo è convinto che la foto del bacio tra lei e Gaetano, immortalato da Diva e Donna non provi niente e sia addirittura una “trappola”.

Kikò è apparso molto stizzito: “Mi ha contattato Alessio Fiumara, il paparazzo di quella foto, dicendo di aver avuto il mio numero privato da Mediaset. Barbara, ti chiedo: se io avessi il tuo numero secondo te mi permetterei di darlo ad altri? Mediaset ha fatto una cosa del genere? Non sono ironico. Mediaset può dare il mio numero? Voglio che la produzione chieda al paparazzo perché ha detto così. Sono arrabbiato con il meccanismo, con la situazione. Hanno lucrato su me e Ambra, abbiamo famiglie che stanno soffrendo per una ca***ta”. Continua a leggere dopo la foto