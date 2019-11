“Sta con lui!”. Oscar Branzani rompe il silenzio, il retroscena sulla ex Eleonora

Una vera e propria bomba che rischia di fare parecchi danni. La lancia Oscar Branzani che per la prima volta torna a parlare di Eleonora Rocchini, conosciuta nel salotto di Uomini e Donne. Chi pensava a un possibile ritorno di fiamma rimarrà con l’amaro in bocca. Dalle sue parole, infatti, emerge con evidenza che non c’è alcuno spazio per ricucire. Anche perché Branzani fa intendere, senza se e senza ma, che i sentimenti dell’ex fidanzata, da tre mesi a questa parte, sono rivolti ad ‘altro’. Una confessione secca e cruda, ma, a quanto pare, più che veritiera. “Ma davvero non hai capito che da tre mesi lei ha sentimenti per ‘altro’?” Esordisce Oscar. Resta da capire a che cosa alluda con quel “Altro”, anche se non sembra peccato credere che nella vita della Rocchini ci sia una nuova frequentazione. Continua dopo la foto















A farlo ulteriormente pensare è quel che poi aggiunge con amarezza l’ex tronista di UeD: “Di quello che lei fa niente è rivolto a me, non sono mai stato il colore ‘verde’. Io sono il ‘nero’. Quindi basta associarmi a lei”. Branzani a questo punto ammette le sue responsabilità, ma poi affonda sull’ex: “Io mi sono preso tutte le mie responsabilità e di certo le mie non sono così gravi.” Ma non è finita qui, la confessione del giovane prosegue. Continua dopo la foto









“Se volete seguirmi – scrive sempre l’ex tronista – io sono Oscar, lo stesso di anni fa! Ma ora basta con commenti inutili; è stato inutile anche il mio perdono, quindi finiamola con commenti che non c’entrano nulla con la mia vita. Grazie. Ps: rispondo a te così non mi dilungo ovunque”. Eleonora Rocchini, si legge nel blog di Uomini e Donne è una tipa divertente simpatica all’apparenza con un bel trascorso di vita. Continua dopo la foto







Infatti come la stessa Eleonora Rocchini ha svelato in trasmissione vive da sola da 4 anni e per mantenersi fa addirittura due lavori. E come la stessa corteggiatrice ha svelato i suoi rapporti con i genitori non sono buoni, anche se attualmente a quanto abbiamo capito sono migliorati.

