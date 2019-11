Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, nell’appuntamento odierno di ‘Verissimo’ è stata ospite di Silvia Toffanin anche la cantante Emma Marrone, che si è finalmente ripresa dopo aver combattuto nuovamente contro la malattia. Normalmente la conduttrice non si sbilancia del tutto, ma stavolta ha davvero fatto un’eccezione. Le due sono legate da una grandissima amicizia ed è per questo che ha addirittura deciso di dedicarle pubblicamente una lettera, mandata in onda attraverso una clip. Il pubblico si è scatenato favorevolmente su Twitter, complimentandosi per il grande gesto umano e sincero di Silvia. Ma andiamo a riferire qualche dettaglio in più. (Continua dopo la foto)















Il nome dato alla lettera dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi è stato: ‘Silvia racconta Emma’. Ecco un passaggio significativo della missiva: “Ammiro la tua musica, le parole delle tue canzoni che arrivano dritte al cuore..Sei unica, forte perché vera…”. Ed immediata è stata la replica dell’artista, visibilmente emozionata per l’inaspettata dedica. (Continua dopo la foto)













“Ho il cuore che mi batte fortissimo, sto trattenendo le lacrime perché il tuo è un affetto vero e sincero. Grazie”, ha detto una commossa Emma. Che ha aggiunto: “Silvia privatamente è sempre stata presente nella mia vita, quindi grazie ancora”. Dopo essersi soffermata sui dettagli della sua lotta contro il male, si è parlato anche di un argomento più leggero, ma pur sempre non molto positivo. (Continua dopo la foto)

Alla domanda della Toffanin sulla sua vita sentimentale e se precisamente qualcuno l’avesse fatta soffrire molto in passato, la cantante ha risposto: “Sì”. E Silvia ha replicato: “Chi si è permesso di spezzarti il cuore?”. Ed i fan del programma e delle due donne hanno accolto davvero con piacere l’intera intervista e le frasi pronunciate dalla presentatrice di ‘Verissimo’. Emma ha comunque ammesso di aver avuto non poca paura per le sue condizioni fisiche: “Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunta prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio”. Successivamente ha confessato un tenero desiderio: “Mi piacerebbe restare, rimanere, che un domani qualcuno si ricordi veramente di me e delle mie canzoni. Non voglio essere dimenticata”.

