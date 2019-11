Per la gioia dei fan, la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è finalmente iniziata. Ci sono volti nuovi ma soprattutto vecchie conoscenze, sia nella classe composta da cantanti e ballerini (quest’anno sono di più del solito: 17 allievi) che nel corpo docenti. La new entry riguarda gli insegnanti di canto: a prendere il posto di Alex Britti arriva infatti Anna Pettinelli, la conduttrice radiofonica che abbiamo conosciuto meglio a Temtpation Island Vip. Anna affianca i ‘veterani’ Stash, il cantante dei The Kolors, e Rudy Zerbi. Nessuna novità, invece, tra i prof di ballo, che restano Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. A proposito di ballo, al pubblico non è sicuramente sfuggito che il primo allievo di questa nuova edizione non è un volto nuovo. Si chiama Alioscia Grossi, nome completo Alioscia Stefano Grossi, e ha subito conquistato l’ambita maglia. (Continua dopo la foto)















Nato a Pietrasanta, in provincia di Lucca, nel 2003, Alioscia era già diventato noto sul piccolo schermo. Ma bisogna andare un po’ indietro con gli anni. Al 2010 per la precisione, quando il neo aspirante ballerino della scuola di Amici aveva solo 7 anni. Era proprio lui il simpatico bimbo che a ‘Chi ha incastrato Peter Pan?’ aveva conquistato tutti! (Continua dopo la foto)









E nel 2017, quando è andato in onda il remake per mostrare come fossero diventati i piccoli protagonisti, Paolo Bonolis aveva ovviamente invitato anche lui in trasmissione. Oggi Alioscia ha le idee chiare e sogna di diventare un ballerino professionista. Già titolare di una borsa di studio per studiare danza a New York, il ragazzo ha subito conquistato la Celentano e la Peparini.

(Continua dopo foto e post)







Entrambe le prof di ballo puntano molto su Alioscia Grossi che, a quanto si è appreso, ha studiato presso il Liceo Linguistico G. Chini e lavora presso il Keos Dance Project. Non è la prima volta, in realtà, che partecipa ad Amici. Un anno fa aveva provato a entrare nella scuola con una coreografia di danza contemporanea ma gli inseganti scelsero di portare in trasmissione Vittorio. Ma ora che ha conquistato la maglia potrà prendersi la sua rivincita.

