Gran parte del pubblico di Uomini e Donne lo rivorrebbe vedere al trono over, ma per il momento si dovrà accontentare delle nuove dichiarazioni sulle protagoniste. Giorgio Manetti, l’ex cavaliere fiorentino che deve la sua popolarità alla burrascosa storia d’amore con Gemma Galgani, ha appena rilasciato un’intervista al settimanale Mio e, anche se appare molto difficile ipotizzare un suo ritorno nel parterre maschile dal momento che sarebbe ancora legato a una sua vecchia fiamma, una donna di nome Caterina, non c’è dubbio che i suoi commenti faranno discutere. Anche perché le parole che il Gabbiano usa per definire Gemma sulle pagine della rivista diretta da Andrea David Ciattini sono tutto fuorché lusinghiere. Diciamo così: Giorgio con lei proprio non si trattiene. E immaginiamo che alla dama torinese, che di lui era innamorata persa, non farà piacere conoscere questo suo giudizio. (Continua dopo la foto)















“Gemma? Lei ormai fa parte dell’entourage, dell’arredamento – esordisce Giorgio Manetti su Mio – Dopo dieci anni le auguro di trovare ciò che cerca, ma io mi sarei un po’ stancato dopo tutti questi anni. Su di lei è stato detto tutto, non saprei cos’altro aggiungere!”. Appare evidente, dunque, che il 63enne non abbia proprio una bella opinione della sua ex. (Continua dopo la foto)









Ben diverso, invece, è il commento su Anna Tedesco, la dama che non è mai andata d’accordo con Gemma e che anche nel recente passato è stata accostata al Gabbiano: “Anna Tedesco? C’è sempre stata una bella amicizia e ci sarà sempre. È rientrata a Uomini e Donne e le auguro buona fortuna!”. E sui pettegolezzi circa un loro flirt Giorgio commenta: “Ho notato che la punzecchiano, insinuando un coinvolgimento tra me e lei. Non mi piacciono le allusioni velenose!”. (Continua dopo le foto)







E a proposito di ‘nemiche’ di Gemma, Giorgio, che è autore del libro Il gabbiano e le principesse, ha parlato anche di Tina Cipollari. All’opinionista di UeD il 63enne fiorentino ha voluto fare un grande in bocca al lupo: “Ho saputo della sua dieta e faccio il tifo per lei, può farcela! Ci vediamo ogni tanto al ristorante del suo fidanzato Enzo, a Firenze, dove spesso vado a cena con Caterina!”.

